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Taylor, MI
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25526 GODDARD Road
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

25526 GODDARD Road

25526 Goddard Rd · (734) 676-6833
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Location

25526 Goddard Rd, Taylor, MI 48180

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$2,300

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Studio · 1 Bath · 2240 sqft

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Amenities

internet access
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internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25526 GODDARD Road have any available units?
25526 GODDARD Road has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Taylor, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Taylor Rent Report.
Is 25526 GODDARD Road currently offering any rent specials?
25526 GODDARD Road isn't currently offering any rent specials.
Is 25526 GODDARD Road pet-friendly?
No, 25526 GODDARD Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Taylor.
Does 25526 GODDARD Road offer parking?
No, 25526 GODDARD Road does not offer parking.
Does 25526 GODDARD Road have units with washers and dryers?
No, 25526 GODDARD Road does not offer units with in unit laundry.
Does 25526 GODDARD Road have a pool?
No, 25526 GODDARD Road does not have a pool.
Does 25526 GODDARD Road have accessible units?
No, 25526 GODDARD Road does not have accessible units.
Does 25526 GODDARD Road have units with dishwashers?
No, 25526 GODDARD Road does not have units with dishwashers.
Does 25526 GODDARD Road have units with air conditioning?
No, 25526 GODDARD Road does not have units with air conditioning.
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