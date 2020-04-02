All apartments in Rochester
Find more places like 71 WALNUT BLVD STE 206.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Rochester, MI
/
71 WALNUT BLVD STE 206
Last updated May 7 2020 at 10:52 PM

71 WALNUT BLVD STE 206

71 Walnut Boulevard · (248) 641-0142
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Rochester
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Apartments with Balcony
See all
Pet Friendly Places
See all
1 Bedrooms
See all

Location

71 Walnut Boulevard, Rochester, MI 48307
Downtown Rochester

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$1,650

Click to see floorplan

Studio · 1 Bath · 964 sqft

Report This Listing

Amenities

parking
Unit Amenities
Property Amenities
parking
RIGHT IN THE HEART OF DOWNTOWN ROCHESTER NOW IS YOUR CHANCE TO LEASE PRIME LOCATION AND THIS UNIT HAS IT'S OWN PRIVATE ENTRANCE, 3 LARGE PRIVATE OFFICES, LARGE FRONT WAITING ROOM, UTILITY ROOM, 1/2 HALF BATH, STORAGE AREA AND SMALL KITCHEN AREA. THIS BUILDING HAS FREE PARKING, GREAT CURB APPEAL AND IS A PERFECT LOCATION FOR YOUR BUSINESS. OFFICE SPACE IN DOWNTOWN ROCHESTER IS HIGHLY SOUGHT AFTER WHICH IS WHY THIS IS A GREAT INVESTMENT. CALL TODAY FOR YOUR PRIVATE SHOWING. WATER, HOA AND GROUND MAINTENANCE INCLUDED IN LEASE. TENANT PAYS GAS AND ELECTRIC.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 71 WALNUT BLVD STE 206 have any available units?
71 WALNUT BLVD STE 206 has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 71 WALNUT BLVD STE 206 currently offering any rent specials?
71 WALNUT BLVD STE 206 isn't currently offering any rent specials.
Is 71 WALNUT BLVD STE 206 pet-friendly?
No, 71 WALNUT BLVD STE 206 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rochester.
Does 71 WALNUT BLVD STE 206 offer parking?
Yes, 71 WALNUT BLVD STE 206 does offer parking.
Does 71 WALNUT BLVD STE 206 have units with washers and dryers?
No, 71 WALNUT BLVD STE 206 does not offer units with in unit laundry.
Does 71 WALNUT BLVD STE 206 have a pool?
No, 71 WALNUT BLVD STE 206 does not have a pool.
Does 71 WALNUT BLVD STE 206 have accessible units?
No, 71 WALNUT BLVD STE 206 does not have accessible units.
Does 71 WALNUT BLVD STE 206 have units with dishwashers?
No, 71 WALNUT BLVD STE 206 does not have units with dishwashers.
Does 71 WALNUT BLVD STE 206 have units with air conditioning?
No, 71 WALNUT BLVD STE 206 does not have units with air conditioning.
Have a question for 71 WALNUT BLVD STE 206?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Redwood Washington Township MI
57163 Cypress St
Rochester, MI 48094

Similar Pages

Rochester 1 BedroomsRochester 2 Bedrooms
Rochester Apartments with BalconyRochester Apartments with Washer-Dryer
Rochester Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIAnn Arbor, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MIWestland, MITroy, MIFlint, MIDearborn, MINovi, MI
Roseville, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MIMadison Heights, MINew Baltimore, MIMelvindale, MIFarmington, MIDavison, MIWolverine Lake, MIBelleville, MI
Milford, MINorthville, MIUtica, MIBloomfield Hills, MIMount Morris, MILake Orion, MIClawson, MIHazel Park, MIWayne, MIBirmingham, MIWyandotte, MIHighland Park, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity