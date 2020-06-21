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44692 MANSFIELD Drive
Last updated June 1 2020 at 10:31 PM

44692 MANSFIELD Drive

44692 Mansfield Drive · (248) 921-8778
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Location

44692 Mansfield Drive, Novi, MI 48375

Price and availability

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4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,600

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4 Bed · 3 Bath · 2040 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
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fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 44692 MANSFIELD Drive have any available units?
44692 MANSFIELD Drive has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 44692 MANSFIELD Drive have?
Some of 44692 MANSFIELD Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 44692 MANSFIELD Drive currently offering any rent specials?
44692 MANSFIELD Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 44692 MANSFIELD Drive pet-friendly?
No, 44692 MANSFIELD Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Novi.
Does 44692 MANSFIELD Drive offer parking?
Yes, 44692 MANSFIELD Drive does offer parking.
Does 44692 MANSFIELD Drive have units with washers and dryers?
Yes, 44692 MANSFIELD Drive offers units with in unit laundry.
Does 44692 MANSFIELD Drive have a pool?
No, 44692 MANSFIELD Drive does not have a pool.
Does 44692 MANSFIELD Drive have accessible units?
No, 44692 MANSFIELD Drive does not have accessible units.
Does 44692 MANSFIELD Drive have units with dishwashers?
Yes, 44692 MANSFIELD Drive has units with dishwashers.
Does 44692 MANSFIELD Drive have units with air conditioning?
No, 44692 MANSFIELD Drive does not have units with air conditioning.
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