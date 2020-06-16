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27868 DECLARATION Road
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27868 DECLARATION Road

27868 Declaration Rd · (248) 921-8778
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Location

27868 Declaration Rd, Novi, MI 48377

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,500

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2 Bed · 2 Bath · 1051 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27868 DECLARATION Road have any available units?
27868 DECLARATION Road has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 27868 DECLARATION Road have?
Some of 27868 DECLARATION Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27868 DECLARATION Road currently offering any rent specials?
27868 DECLARATION Road isn't currently offering any rent specials.
Is 27868 DECLARATION Road pet-friendly?
No, 27868 DECLARATION Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Novi.
Does 27868 DECLARATION Road offer parking?
Yes, 27868 DECLARATION Road does offer parking.
Does 27868 DECLARATION Road have units with washers and dryers?
Yes, 27868 DECLARATION Road offers units with in unit laundry.
Does 27868 DECLARATION Road have a pool?
Yes, 27868 DECLARATION Road has a pool.
Does 27868 DECLARATION Road have accessible units?
No, 27868 DECLARATION Road does not have accessible units.
Does 27868 DECLARATION Road have units with dishwashers?
Yes, 27868 DECLARATION Road has units with dishwashers.
Does 27868 DECLARATION Road have units with air conditioning?
No, 27868 DECLARATION Road does not have units with air conditioning.
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