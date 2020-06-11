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Ferndale, MI
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861 W LEWISTON Avenue
Last updated June 11 2020 at 9:36 PM

861 W LEWISTON Avenue

861 West Lewiston Avenue · (248) 530-7292
COVID-19 Update
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Location

861 West Lewiston Avenue, Ferndale, MI 48220
Ferndale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,695

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2 Bed · 1 Bath · 814 sqft

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Amenities

hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
AVAILABLE AFTER JUNE 29TH, 2020. CHARMING NORTHWEST FERNDALE RANCH IS FRESHLY REMODELED AND READY FOR MOVE IN! FANTASTIC, CENTRAL LOCATION IS A FEW MINUTES WALK FROM DOWNTOWN FERNDALE AND BACKS TO GEARY PARK! SPRAWLING HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, SPACIOUS KITCHEN TO DELIGHT ANY CHEF, 2 GENEROUSLY SIZED BEDROOMS, NEW FURNACE, NEW A/C, NEW HOT WATER TANK, & NEWER 2.5 CAR GARAGE WITH ATTACHED SHED! PERFECT STORAGE SOLUTION. ENORMOUS BACK YARD IS PERFECT FOR KIDS OR PETS TO ROAM. APPLIANCES INCLUDED. TRULY TURN KEY READY. BA TO VERIFY ALL INFO AND MEASURES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 861 W LEWISTON Avenue have any available units?
861 W LEWISTON Avenue has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 861 W LEWISTON Avenue have?
Some of 861 W LEWISTON Avenue's amenities include hardwood floors, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 861 W LEWISTON Avenue currently offering any rent specials?
861 W LEWISTON Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 861 W LEWISTON Avenue pet-friendly?
Yes, 861 W LEWISTON Avenue is pet friendly.
Does 861 W LEWISTON Avenue offer parking?
Yes, 861 W LEWISTON Avenue does offer parking.
Does 861 W LEWISTON Avenue have units with washers and dryers?
No, 861 W LEWISTON Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 861 W LEWISTON Avenue have a pool?
No, 861 W LEWISTON Avenue does not have a pool.
Does 861 W LEWISTON Avenue have accessible units?
No, 861 W LEWISTON Avenue does not have accessible units.
Does 861 W LEWISTON Avenue have units with dishwashers?
No, 861 W LEWISTON Avenue does not have units with dishwashers.
Does 861 W LEWISTON Avenue have units with air conditioning?
Yes, 861 W LEWISTON Avenue has units with air conditioning.
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