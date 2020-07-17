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Ferndale, MI
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465 W Breckenridge
Last updated July 17 2020 at 10:50 AM

465 W Breckenridge

465 East Breckenridge Street · (248) 284-6990
COVID-19 Update
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Location

465 East Breckenridge Street, Ferndale, MI 48220
Ferndale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 465 W Breckenridge · Avail. Aug 31

$1,599

2 Bed · 1 Bath · 725 sqft

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Amenities

pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
recently renovated
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Property Amenities
cats allowed
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pet friendly
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465 W Breckenridge Available 08/31/20 COMING SOON - REMODELED FIRST FLOOR UNIT JUST STEPS FROM DOWNTOWN FABULOUS FERNDALE! - MOVE RIGHT INTO THIS NEWLY REMODELED FIRST FLOOR UNIT JUST STEPS FROM DOWNTOWN FABULOUS FERNDALE! COMPLETELY REDONE WITH TOP OF THE LINE CUSTOM FLOORING, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND BRAND NEW CABINETS. WALK TO ENDLESS FINE DINING, SHOPPING, AND ENTERTAINMENT OPTIONS. HOME IS SITUATED ON A LARGE LOT THAT CAN BE USED BY ALL THREE UNITS. GARAGE ACCESS IS NOT INCLUDED. HEAT, ELECTRIC, AND WATER ALL INCLUDED WITH THE RENT! STREET OR DRIVEWAY PARKING AVAILABLE. YOU'RE NOT GOING TO WANT TO MISS OUT ON THIS ONE... SCHEDULE YOUR PRIVATE SHOWING TODAY!

(RLNE5030916)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 465 W Breckenridge have any available units?
465 W Breckenridge has a unit available for $1,599 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 465 W Breckenridge have?
Some of 465 W Breckenridge's amenities include pet friendly, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 465 W Breckenridge currently offering any rent specials?
465 W Breckenridge is not currently offering any rent specials.
Is 465 W Breckenridge pet-friendly?
Yes, 465 W Breckenridge is pet friendly.
Does 465 W Breckenridge offer parking?
Yes, 465 W Breckenridge offers parking.
Does 465 W Breckenridge have units with washers and dryers?
No, 465 W Breckenridge does not offer units with in unit laundry.
Does 465 W Breckenridge have a pool?
No, 465 W Breckenridge does not have a pool.
Does 465 W Breckenridge have accessible units?
No, 465 W Breckenridge does not have accessible units.
Does 465 W Breckenridge have units with dishwashers?
No, 465 W Breckenridge does not have units with dishwashers.
Does 465 W Breckenridge have units with air conditioning?
No, 465 W Breckenridge does not have units with air conditioning.
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