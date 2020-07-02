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Commerce, MI
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1685 TREYBORNE Circle
Last updated July 2 2020 at 4:20 PM

1685 TREYBORNE Circle

1685 Treyborne Circle · (248) 921-8778
COVID-19 Update
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Location

1685 Treyborne Circle, Commerce, MI 48390
Walled Lake

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,000

2 Bed · 3 Bath · 2088 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1685 TREYBORNE Circle have any available units?
1685 TREYBORNE Circle has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1685 TREYBORNE Circle have?
Some of 1685 TREYBORNE Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1685 TREYBORNE Circle currently offering any rent specials?
1685 TREYBORNE Circle is not currently offering any rent specials.
Is 1685 TREYBORNE Circle pet-friendly?
No, 1685 TREYBORNE Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Commerce.
Does 1685 TREYBORNE Circle offer parking?
Yes, 1685 TREYBORNE Circle offers parking.
Does 1685 TREYBORNE Circle have units with washers and dryers?
Yes, 1685 TREYBORNE Circle offers units with in unit laundry.
Does 1685 TREYBORNE Circle have a pool?
No, 1685 TREYBORNE Circle does not have a pool.
Does 1685 TREYBORNE Circle have accessible units?
No, 1685 TREYBORNE Circle does not have accessible units.
Does 1685 TREYBORNE Circle have units with dishwashers?
Yes, 1685 TREYBORNE Circle has units with dishwashers.
Does 1685 TREYBORNE Circle have units with air conditioning?
No, 1685 TREYBORNE Circle does not have units with air conditioning.
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