All apartments in Center Line
Find more places like 26310 VAN DYKE Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Center Line, MI
/
26310 VAN DYKE Street
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

26310 VAN DYKE Street

26310 Van Dyke Avenue · (248) 375-4000
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

26310 Van Dyke Avenue, Center Line, MI 48015
Center Line

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$2,400

Click to see floorplan

Studio · 1 Bath · 5663 sqft

Report This Listing

Amenities

parking
Unit Amenities
Property Amenities
parking
THIS PLACE HAD BEEN AND STILL BEEN OPERATED AS A PARTY STORE W/BEER & WINE/LOTTO LICENCE . YOU COULD LEASE THIS BUILDING FOR LONG TERM & TURNS IT AS YOU WISH TO OPERATED, THE SELLER WILL GET RID OF THE INVENTORIES/GROCERIES AND ALL THE THE FIXTURES IN THE BUILDING AS OF NOW. A FREE STANDING BUILDING W/HUGE PARKING LOT COULD CONVERTED INTO: CONVERTED INTO A TELEPHONE/CELL SHOP OR A MEDICAL CLINIC, OFFICE, PIZZA & SUB SHOP, THE SKY IS LIMIT ON THIS VERY BUSY LOCATION ON VAN DYKE NEAR 1-696. PURCHASE THIS BUILDING ON LAND-CONTRACT FOR $248,900 & PAY $80,000 DOWN + MONTHLY INSTALLMENT W/ BALLOON PAYMENT AT THE END OF THE 5 YEAR. THE MORE CASH AS DOWN PAYMENT, THE BETTER THE PRICE BY THE SELLER FOR THIS STORE. THE BUILDING IS IN EXCELLENT SHAPE AND LOT OF UPDATING HAD BEEN DONE IN THE LAST FIVE YEAR. IN REGARD TO PURCHASE THIS BUILDING PLEASE SEE MLS 218112767

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26310 VAN DYKE Street have any available units?
26310 VAN DYKE Street has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 26310 VAN DYKE Street currently offering any rent specials?
26310 VAN DYKE Street isn't currently offering any rent specials.
Is 26310 VAN DYKE Street pet-friendly?
No, 26310 VAN DYKE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Center Line.
Does 26310 VAN DYKE Street offer parking?
Yes, 26310 VAN DYKE Street does offer parking.
Does 26310 VAN DYKE Street have units with washers and dryers?
No, 26310 VAN DYKE Street does not offer units with in unit laundry.
Does 26310 VAN DYKE Street have a pool?
No, 26310 VAN DYKE Street does not have a pool.
Does 26310 VAN DYKE Street have accessible units?
No, 26310 VAN DYKE Street does not have accessible units.
Does 26310 VAN DYKE Street have units with dishwashers?
No, 26310 VAN DYKE Street does not have units with dishwashers.
Does 26310 VAN DYKE Street have units with air conditioning?
No, 26310 VAN DYKE Street does not have units with air conditioning.
Have a question for 26310 VAN DYKE Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIAnn Arbor, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MIWestland, MITroy, MIDearborn, MINovi, MIRoseville, MI
Ypsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MIMadison Heights, MIDearborn Heights, MIEastpointe, MIHazel Park, MIFraser, MIHighland Park, MIHarper Woods, MIFerndale, MI
St. Clair Shores, MIClawson, MIGrosse Pointe Park, MIGrosse Pointe Farms, MIGrosse Pointe, MIOak Park, MIBerkley, MIUtica, MIMount Clemens, MIBirmingham, MIBeverly Hills, MIRochester, MI

Apartments Near Colleges

Concordia University-Ann ArborCollege for Creative Studies
Lawrence Technological UniversityUniversity of Michigan-Ann Arbor
University of Michigan-Dearborn
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity