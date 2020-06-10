All apartments in Birmingham
Find more places like 630 ANN Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Birmingham, MI
/
630 ANN Street
Last updated June 10 2020 at 6:32 AM

630 ANN Street

630 Ann Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Birmingham
See all
3 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

630 Ann Street, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Amenities

on-site laundry
pet friendly
recently renovated
walk in closets
range
refrigerator
Unit Amenities
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
DOWNTOWN BIRMINGHAM CONDO, THIS UNIT IS A GROUND FLOOR CONDO WITH A LARGE LIVING ROOM, EATING AREA, NEWER KITCHEN WITH APPLIANCES AND BAR OPENING TO LIVING ROOM, THE BEDROOM IS ALSO A GOOD SIZE WITH A WALK-IN CLOSET. UPDATED BATH AND COIN LAUNDRY IN BASEMENT. THE LEASE PRICE INCLUDES WATER AND GAS. THE TENANT WOULD ONLY BE RESPONSIBLE FOR ELECTRIC AND CABLE TV(IF DESIRED). NO SMOKING OR PETS. 1 YEAR MIN LEASE, ALL APPLICANTS MUST SUPPLY CREDIT REPORT AND CURRENT PAY STUB ALONG WITH APPLICATION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 630 ANN Street have any available units?
630 ANN Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Birmingham, MI.
What amenities does 630 ANN Street have?
Some of 630 ANN Street's amenities include on-site laundry, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 630 ANN Street currently offering any rent specials?
630 ANN Street isn't currently offering any rent specials.
Is 630 ANN Street pet-friendly?
Yes, 630 ANN Street is pet friendly.
Does 630 ANN Street offer parking?
No, 630 ANN Street does not offer parking.
Does 630 ANN Street have units with washers and dryers?
No, 630 ANN Street does not offer units with in unit laundry.
Does 630 ANN Street have a pool?
No, 630 ANN Street does not have a pool.
Does 630 ANN Street have accessible units?
No, 630 ANN Street does not have accessible units.
Does 630 ANN Street have units with dishwashers?
No, 630 ANN Street does not have units with dishwashers.
Does 630 ANN Street have units with air conditioning?
No, 630 ANN Street does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
How to Negotiate Rent With Your Landlord or a Property Management Company
Top Cities For Cat Lovers
How to Spot and Avoid Rental Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Birmingham 1 BedroomsBirmingham 2 Bedrooms
Birmingham 3 BedroomsBirmingham Apartments with Hardwood Floors
Birmingham Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIAnn Arbor, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MIWestland, MITroy, MIFlint, MIDearborn, MINovi, MI
Roseville, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MIMadison Heights, MIWyandotte, MIHighland Park, MIGarden City, MIFraser, MIGrosse Pointe, MIMount Clemens, MI
South Monroe, MIEastpointe, MIAllen Park, MISouthgate, MIRichmond, MILivonia, MIFlat Rock, MIGrosse Pointe Park, MITaylor, MILincoln Park, MIInkster, MIWalled Lake, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor