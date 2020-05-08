All apartments in Birmingham
Find more places like 444 CHESTER Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Birmingham, MI
/
444 CHESTER Street
Last updated May 8 2020 at 1:09 AM

444 CHESTER Street

444 Chester Street · (248) 928-4224
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Birmingham
See all
3 Bedrooms
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

444 Chester Street, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 416 · Avail. now

$1,499

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 600 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
carport
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
carport
elevator
parking
LOCATED IN THE HEART OF DOWNTOWN BIRMINGHAM IN THE MIDDLE OF THE CITY'S BEST AREA FOR ENTERTAINMENT, NIGHT LIFE, RESTAURANTS, PARKS & SHOPPING. FEATURES INCLUDE A SECURED ENTRY BUILDING WITH BEAUTIFULLY MAINTAINED COMMON AREAS AND ELEVATOR, 2ND FLOOR UNIT WITH HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT AND NO UNIT BELOW. CUSTOM KITCHEN WITH STAINLESS APPLIANCES AND CORIAN COUNTERS, MASTER BEDROOM WITH WALK-IN-CLOSET, LAUNDRY AND STORAGE ON SAME LEVEL, 1 CAR PORT. FULL CREDIT REPORT WITH MINIMUM SCORE OF 700, EMPLOYMENT VERIFICATION AND COPY OF DRIVERS LICENSE TO BE SUBMITTED WITH LEASE APPLICATION. 1.5 MONTH SECURITY DEPOSIT, 1ST MONTHS RENT AND $300 NON-REFUNDABLE CLEANING FEE. NO PETS AND NO SMOKING. I.D.R.B.N.G. B.A.T.V.A.I. AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY! AGENT OWNER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 444 CHESTER Street have any available units?
444 CHESTER Street has a unit available for $1,499 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 444 CHESTER Street have?
Some of 444 CHESTER Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 444 CHESTER Street currently offering any rent specials?
444 CHESTER Street isn't currently offering any rent specials.
Is 444 CHESTER Street pet-friendly?
No, 444 CHESTER Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 444 CHESTER Street offer parking?
Yes, 444 CHESTER Street does offer parking.
Does 444 CHESTER Street have units with washers and dryers?
Yes, 444 CHESTER Street offers units with in unit laundry.
Does 444 CHESTER Street have a pool?
No, 444 CHESTER Street does not have a pool.
Does 444 CHESTER Street have accessible units?
No, 444 CHESTER Street does not have accessible units.
Does 444 CHESTER Street have units with dishwashers?
Yes, 444 CHESTER Street has units with dishwashers.
Does 444 CHESTER Street have units with air conditioning?
No, 444 CHESTER Street does not have units with air conditioning.
Have a question for 444 CHESTER Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Birmingham 1 BedroomsBirmingham 2 Bedrooms
Birmingham 3 BedroomsBirmingham Apartments with Hardwood Floors
Birmingham Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Detroit, MIAnn Arbor, MIFarmington Hills, MISouthfield, MIWarren, MISterling Heights, MIRoyal Oak, MIWestland, MITroy, MIFlint, MIDearborn, MINovi, MI
Roseville, MIYpsilanti, MIRochester Hills, MIAuburn Hills, MIPontiac, MIMadison Heights, MIWyandotte, MIHighland Park, MIGarden City, MIFraser, MIGrosse Pointe, MIMount Clemens, MI
South Monroe, MIEastpointe, MIAllen Park, MISouthgate, MIRichmond, MILivonia, MIFlat Rock, MIGrosse Pointe Park, MITaylor, MILincoln Park, MIInkster, MIWalled Lake, MI

Apartments Near Colleges

Mott Community CollegeConcordia University-Ann Arbor
College for Creative StudiesLawrence Technological University
University of Michigan-Ann Arbor
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity