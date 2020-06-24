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10011 Fountain Springs Court
Last updated August 27 2019 at 4:25 PM

10011 Fountain Springs Court

10011 Fountain Springs Court · No Longer Available
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Location

10011 Fountain Springs Court, Lawrence, IN 46236

Amenities

patio / balcony
walk in closets
playground
bathtub
Unit Amenities
bathtub
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
playground
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10011 Fountain Springs Court have any available units?
10011 Fountain Springs Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lawrence, IN.
What amenities does 10011 Fountain Springs Court have?
Some of 10011 Fountain Springs Court's amenities include patio / balcony, walk in closets, and playground. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10011 Fountain Springs Court currently offering any rent specials?
10011 Fountain Springs Court is not currently offering any rent specials.
Is 10011 Fountain Springs Court pet-friendly?
No, 10011 Fountain Springs Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lawrence.
Does 10011 Fountain Springs Court offer parking?
No, 10011 Fountain Springs Court does not offer parking.
Does 10011 Fountain Springs Court have units with washers and dryers?
No, 10011 Fountain Springs Court does not offer units with in unit laundry.
Does 10011 Fountain Springs Court have a pool?
No, 10011 Fountain Springs Court does not have a pool.
Does 10011 Fountain Springs Court have accessible units?
No, 10011 Fountain Springs Court does not have accessible units.
Does 10011 Fountain Springs Court have units with dishwashers?
No, 10011 Fountain Springs Court does not have units with dishwashers.
Does 10011 Fountain Springs Court have units with air conditioning?
No, 10011 Fountain Springs Court does not have units with air conditioning.
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