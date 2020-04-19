All apartments in Streamwood
Find more places like 117 Winchester Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Streamwood, IL
/
117 Winchester Drive
Last updated April 19 2020 at 1:15 AM

117 Winchester Drive

117 Winchester Drive · (815) 444-6790
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Streamwood
See all
3 Bedrooms
See all
Apartments with Garage
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Gym
See all

Location

117 Winchester Drive, Streamwood, IL 60107

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit B · Avail. now

$1,550

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1250 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
SPACIOUS TWO BEDROOM TOWNHOME WITH ATTACHED GARAGE LOCATED IN STREAMWOOD NEAR PARKS AND RECREATION. TIDY ENTRY AREA LEADS UPSTAIRS TO MAIN LEVEL. MAIN LIVING SPACES FEATURE OPEN FLOOR PLAN WITH COZY CARPETING IN THE LIVING ROOM AND SLIDER TO A BALCONY WITH LOVELY RESIDENTIAL PARK-LIKE VIEW. KITCHEN INCLUDES STAINLESS STEEL APPLIANCES, TILE BACKSPLASH, HARDWOOD FLOORING, AND TONS OF STORAGE SPACE. BOTH BEDROOMS OFFER CARPETING,CEILING FANS, AND FULL BATHROOMS. SUPER CONVENIENT LAUNDRY ROOM ON SAME LEVEL AS BEDROOMS! BRAND NEW A/C READY FOR THE SUMMER AHEAD. THIS IS AN END UNIT WITH PRIVATE ENTRANCE AND 1 CAR ATTACHED GARAGE. MOVE IN READY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 117 Winchester Drive have any available units?
117 Winchester Drive has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 117 Winchester Drive have?
Some of 117 Winchester Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 117 Winchester Drive currently offering any rent specials?
117 Winchester Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 117 Winchester Drive pet-friendly?
No, 117 Winchester Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Streamwood.
Does 117 Winchester Drive offer parking?
Yes, 117 Winchester Drive does offer parking.
Does 117 Winchester Drive have units with washers and dryers?
Yes, 117 Winchester Drive offers units with in unit laundry.
Does 117 Winchester Drive have a pool?
No, 117 Winchester Drive does not have a pool.
Does 117 Winchester Drive have accessible units?
No, 117 Winchester Drive does not have accessible units.
Does 117 Winchester Drive have units with dishwashers?
Yes, 117 Winchester Drive has units with dishwashers.
Does 117 Winchester Drive have units with air conditioning?
Yes, 117 Winchester Drive has units with air conditioning.
Have a question for 117 Winchester Drive?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Streamwood 1 BedroomsStreamwood 2 Bedrooms
Streamwood 3 BedroomsStreamwood Apartments with Garage
Streamwood Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chicago, ILNaperville, ILAurora, ILWaukegan, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, ILLombard, ILMount Prospect, ILDes Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, IL
Elgin, ILDowners Grove, ILGlenview, ILElmhurst, ILSt. Charles, ILWoodridge, ILHinsdale, ILGlen Ellyn, ILRiver Forest, ILMcHenry, ILPingree Grove, ILMundelein, IL
Western Springs, ILBartlett, ILFranklin Park, ILBrookfield, ILAddison, ILClarendon Hills, ILHuntley, ILElmwood Park, ILMontgomery, ILHighland Park, ILLibertyville, ILDarien, IL

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity