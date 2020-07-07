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9545 South Kedzie Avenue
Last updated July 7 2020 at 5:52 AM

9545 South Kedzie Avenue

9545 South Kedzie Avenue · (773) 827-4303
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Location

9545 South Kedzie Avenue, Evergreen Park, IL 60805
Evergreen Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit A1J · Avail. now

$1,200

2 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

parking
Unit Amenities
Property Amenities
parking
WOW!! WHAT A GORGEOUS GARDEN AREA CONDO, GREAT CURB APPEAL. LOCATED NEAR THE TRAIN STATION AND 95TH AND KEDZIE AVE. THIS COZY GARDEN UNIT HAS A LOT TO OFFER, AND VERY AFFORDABLE WITH WELL KEPT SPACIOUS KITCHEN, COINT LAUNDRY IS IN THE SAME LEVEL AS THE UNIT, PARKING INCLUDED WITH THE MONTHLY RENTAL, RIGHT NEXT DOOR. THE CREDIT REPORT IS $45 NON-REFUNDABLE FEE FOR EVERY 18 YEARS AND OLDER// NO EXEMPTIONS// NO DEPOSIT, ONLY $595 NON-REFUNDABLE ONE TIME MOVE IN FEE AND ONE TIME MOVE OUT FEE OF $100 NON-REFUNDABLE //HURRY, MAKE YOUR IN PRIVATE VIEWING, TODAY!...

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9545 South Kedzie Avenue have any available units?
9545 South Kedzie Avenue has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 9545 South Kedzie Avenue currently offering any rent specials?
9545 South Kedzie Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 9545 South Kedzie Avenue pet-friendly?
No, 9545 South Kedzie Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Evergreen Park.
Does 9545 South Kedzie Avenue offer parking?
Yes, 9545 South Kedzie Avenue offers parking.
Does 9545 South Kedzie Avenue have units with washers and dryers?
No, 9545 South Kedzie Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 9545 South Kedzie Avenue have a pool?
No, 9545 South Kedzie Avenue does not have a pool.
Does 9545 South Kedzie Avenue have accessible units?
No, 9545 South Kedzie Avenue does not have accessible units.
Does 9545 South Kedzie Avenue have units with dishwashers?
No, 9545 South Kedzie Avenue does not have units with dishwashers.
Does 9545 South Kedzie Avenue have units with air conditioning?
No, 9545 South Kedzie Avenue does not have units with air conditioning.
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