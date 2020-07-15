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Deerfield, IL
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1335 Carlisle Place
Last updated July 14 2020 at 7:27 AM

1335 Carlisle Place

1335 Carlisle Place · (847) 226-0310
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Location

1335 Carlisle Place, Deerfield, IL 60015
Briarwoods

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,800

3 Bed · 2 Bath · 1800 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1335 Carlisle Place have any available units?
1335 Carlisle Place has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1335 Carlisle Place have?
Some of 1335 Carlisle Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1335 Carlisle Place currently offering any rent specials?
1335 Carlisle Place is not currently offering any rent specials.
Is 1335 Carlisle Place pet-friendly?
No, 1335 Carlisle Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield.
Does 1335 Carlisle Place offer parking?
Yes, 1335 Carlisle Place offers parking.
Does 1335 Carlisle Place have units with washers and dryers?
Yes, 1335 Carlisle Place offers units with in unit laundry.
Does 1335 Carlisle Place have a pool?
No, 1335 Carlisle Place does not have a pool.
Does 1335 Carlisle Place have accessible units?
No, 1335 Carlisle Place does not have accessible units.
Does 1335 Carlisle Place have units with dishwashers?
Yes, 1335 Carlisle Place has units with dishwashers.
Does 1335 Carlisle Place have units with air conditioning?
No, 1335 Carlisle Place does not have units with air conditioning.
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