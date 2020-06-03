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1006 Brookside Lane
Last updated June 15 2020 at 4:42 PM

1006 Brookside Lane

1006 Brookside Lane · (224) 226-7570
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Location

1006 Brookside Lane, Deerfield, IL 60015
Brookside

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,200

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3 Bed · 2 Bath · 2074 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1006 Brookside Lane have any available units?
1006 Brookside Lane has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1006 Brookside Lane have?
Some of 1006 Brookside Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1006 Brookside Lane currently offering any rent specials?
1006 Brookside Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 1006 Brookside Lane pet-friendly?
Yes, 1006 Brookside Lane is pet friendly.
Does 1006 Brookside Lane offer parking?
Yes, 1006 Brookside Lane does offer parking.
Does 1006 Brookside Lane have units with washers and dryers?
No, 1006 Brookside Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1006 Brookside Lane have a pool?
No, 1006 Brookside Lane does not have a pool.
Does 1006 Brookside Lane have accessible units?
No, 1006 Brookside Lane does not have accessible units.
Does 1006 Brookside Lane have units with dishwashers?
No, 1006 Brookside Lane does not have units with dishwashers.
Does 1006 Brookside Lane have units with air conditioning?
No, 1006 Brookside Lane does not have units with air conditioning.
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