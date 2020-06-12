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Valdosta, GA
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5238 FORTRESS CIRCLE
Last updated June 15 2020 at 5:14 PM

5238 FORTRESS CIRCLE

5238 Fortress Cir · (229) 259-9555
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Location

5238 Fortress Cir, Valdosta, GA 31605

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 5238 FORTRESS CIRCLE · Avail. Jul 1

$1,100

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3 Bed · 2 Bath · 1375 sqft

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Amenities

dishwasher
pet friendly
garage
ceiling fan
microwave
range
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
5238 FORTRESS CIRCLE Available 07/01/20 3/2 CLOSE LOCATED IN BRANCH POINT SUBDIVISION - 3 BDRM, 2 BATH HOME LOCATED NEAR MOODY AFB! LARGE LIVING ROOM WITH TRAY CEILINGS. ARCHED ENTRYWAY INTO HALL WHERE 2 GIEST BEDROOMS ARE LOCATED. ALL BEDROOMS EQUIPPED WITH CEILING FANS. KITCHEN IS EQUIPPED WITH ALL MAJOR APPLIANCES TO INCLUDE FRIDGE, STOVE, DISHWASHER, AND MICROWAVE. SMALL BREEZEWAY BETWEEN HOUSE AND GARAGE. LARGE SOKER TUB IN MASTER BATHROOM. LARGE BACK YARD!!

**MOVE IN SPECIAL: $250 CREDIT AT TIME OF MOVE IN!**

MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS ARE NONREFUNDABLE AND MUST BE TURNED IN WITH PROOF OF INCOME AND VALID ID TO BE LOOKED AT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS

(RLNE5021493)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5238 FORTRESS CIRCLE have any available units?
5238 FORTRESS CIRCLE has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Valdosta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Valdosta Rent Report.
What amenities does 5238 FORTRESS CIRCLE have?
Some of 5238 FORTRESS CIRCLE's amenities include dishwasher, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5238 FORTRESS CIRCLE currently offering any rent specials?
5238 FORTRESS CIRCLE isn't currently offering any rent specials.
Is 5238 FORTRESS CIRCLE pet-friendly?
Yes, 5238 FORTRESS CIRCLE is pet friendly.
Does 5238 FORTRESS CIRCLE offer parking?
Yes, 5238 FORTRESS CIRCLE does offer parking.
Does 5238 FORTRESS CIRCLE have units with washers and dryers?
No, 5238 FORTRESS CIRCLE does not offer units with in unit laundry.
Does 5238 FORTRESS CIRCLE have a pool?
No, 5238 FORTRESS CIRCLE does not have a pool.
Does 5238 FORTRESS CIRCLE have accessible units?
No, 5238 FORTRESS CIRCLE does not have accessible units.
Does 5238 FORTRESS CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 5238 FORTRESS CIRCLE has units with dishwashers.
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