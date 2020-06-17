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Valdosta, GA
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4049 CHADWYCK DR
Last updated June 15 2020 at 5:10 PM

4049 CHADWYCK DR

4049 Chadwyck Drive · (229) 259-9555
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Location

4049 Chadwyck Drive, Valdosta, GA 31605

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 4049 CHADWYCK DR · Avail. now

$875

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1375 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
fireplace
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
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MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS WILL BE LOOKED AT AND ARE NONREFUNDABLE FIRST COME FIRST SERVE BASIS

(RLNE1834183)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4049 CHADWYCK DR have any available units?
4049 CHADWYCK DR has a unit available for $875 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Valdosta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Valdosta Rent Report.
What amenities does 4049 CHADWYCK DR have?
Some of 4049 CHADWYCK DR's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4049 CHADWYCK DR currently offering any rent specials?
4049 CHADWYCK DR isn't currently offering any rent specials.
Is 4049 CHADWYCK DR pet-friendly?
No, 4049 CHADWYCK DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Valdosta.
Does 4049 CHADWYCK DR offer parking?
Yes, 4049 CHADWYCK DR does offer parking.
Does 4049 CHADWYCK DR have units with washers and dryers?
No, 4049 CHADWYCK DR does not offer units with in unit laundry.
Does 4049 CHADWYCK DR have a pool?
No, 4049 CHADWYCK DR does not have a pool.
Does 4049 CHADWYCK DR have accessible units?
No, 4049 CHADWYCK DR does not have accessible units.
Does 4049 CHADWYCK DR have units with dishwashers?
Yes, 4049 CHADWYCK DR has units with dishwashers.
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