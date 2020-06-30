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57 Tahoe Drive.
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57 Tahoe Drive
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57 Tahoe Drive

57 Tahoe Drive · No Longer Available
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Location

57 Tahoe Drive, Newnan, GA 30263
Lakeshore

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
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Property Amenities
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REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
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Douglasville, GA 30134
HERITAGE HOME RENTALS
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE2911658)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

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Frequently Asked Questions

Does 57 Tahoe Drive have any available units?
57 Tahoe Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newnan, GA.
What amenities does 57 Tahoe Drive have?
Some of 57 Tahoe Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 57 Tahoe Drive currently offering any rent specials?
57 Tahoe Drive is not currently offering any rent specials.
Is 57 Tahoe Drive pet-friendly?
No, 57 Tahoe Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newnan.
Does 57 Tahoe Drive offer parking?
No, 57 Tahoe Drive does not offer parking.
Does 57 Tahoe Drive have units with washers and dryers?
No, 57 Tahoe Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 57 Tahoe Drive have a pool?
No, 57 Tahoe Drive does not have a pool.
Does 57 Tahoe Drive have accessible units?
No, 57 Tahoe Drive does not have accessible units.
Does 57 Tahoe Drive have units with dishwashers?
Yes, 57 Tahoe Drive has units with dishwashers.
Does 57 Tahoe Drive have units with air conditioning?
No, 57 Tahoe Drive does not have units with air conditioning.

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