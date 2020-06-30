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57 Tahoe Drive Available 02/28/20 WOW!!!..GORGEOUS BRICK HOME/ UPGRADES GALORE/ ATTENTION TO DETAIL - WOW!!!!......WHAT A GORGEOUS TOWNHOME!!!
COME ENJOY THIS NEW HOME IN THE POPULAR SUBDIVISION - THE COTTAGES AT LAKESHORE.
HOME IS OCCUPIED.........PLEASE DO NOT KNOCK ON DOOR OR WALK AROUND THE HOME. PLEASE CONTACT OUR OFFICE 678-540-8650 FOR AN EASY APPOINTMENT
THIS IS AN AWESOME TOWNHOME WITH ALL THE UPGRADES......AND HARDY PLANK SIDING.
GORGEOUS SPACIOUS LIVING ROOM WITH A BEAUTIFUL 2 STORY WALL OF WINDOWS AND A CORNER SLATE FIREPLACE.
GOURMET KITCHEN WITH BEAUTIFUL MARBLE COUNTERS, GORGEOUS CABINETS, AND LOTS OF COUNTER SPACE TOO.
HOME OFFERS A LARGE BREAKFAST AREA WITH DOOR LEADING TO PATIO OVERLOOKING PRIVATE BACK YARD.
**********NEW UPGRADED STAINLESS STEEL APPLIANCES*************
STOVE, FRIDGE, DISHWASHER & ABOVE THE COUNTER MICROWAVE.
AWESOME MASTER BEDROOM WITH SUPER HIGH TREY CEILINGS AND HUGE WALK-IN CLOSET.
BEAUTIFUL MASTER BATH WITH MARBLE VANITY - HIS AND HER.......DOUBLE VANITIES.
COME RELAX IN THIS HUGE GARDEN TUB WITH BIG PICTURE WINDOW. THERE IS ALSO A SEPARATE SHOWER.
THE OTHER 2 BEDROOMS ARE SUPER SPACIOUS AND AMPLE CLOSET SPACE.
ALL ROOMS HAVE GORGEOUS HIGH CEILINGS WITH CEILING FANS.
HOME IS LOCATED IN NEWNAN NEAR SHOPPING. JUST A FEW MINUTES FROM HISTORIC DOWNTOWN NEWNAN.
POPULAR COWETA SCHOOLS TOO...........
NEWNAN CROSSING ELEMENTARY
LEE MIDDLE SCHOOL
EAST COWETA HIGH SCHOOL
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REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
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8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
HERITAGE HOME RENTALS
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE2911658)