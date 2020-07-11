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Sugarmill Woods, FL
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32 Whitewood Street
Last updated July 11 2020 at 6:30 AM

32 Whitewood Street

32 Whitewood Street · No Longer Available
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Location

32 Whitewood Street, Sugarmill Woods, FL 34446

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
gym
on-site laundry
pool
bbq/grill
new construction
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 32 Whitewood Street have any available units?
32 Whitewood Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sugarmill Woods, FL.
What amenities does 32 Whitewood Street have?
Some of 32 Whitewood Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 32 Whitewood Street currently offering any rent specials?
32 Whitewood Street is not currently offering any rent specials.
Is 32 Whitewood Street pet-friendly?
No, 32 Whitewood Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sugarmill Woods.
Does 32 Whitewood Street offer parking?
No, 32 Whitewood Street does not offer parking.
Does 32 Whitewood Street have units with washers and dryers?
No, 32 Whitewood Street does not offer units with in unit laundry.
Does 32 Whitewood Street have a pool?
Yes, 32 Whitewood Street has a pool.
Does 32 Whitewood Street have accessible units?
No, 32 Whitewood Street does not have accessible units.
Does 32 Whitewood Street have units with dishwashers?
Yes, 32 Whitewood Street has units with dishwashers.
Does 32 Whitewood Street have units with air conditioning?
No, 32 Whitewood Street does not have units with air conditioning.
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