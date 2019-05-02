All apartments in Sawgrass
Find more places like 790 SANDPIPER LN.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Sawgrass, FL
/
790 SANDPIPER LN
Last updated May 2 2019 at 1:55 PM

790 SANDPIPER LN

790 Sandpiper Ln · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Sawgrass
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Garage
See all

Location

790 Sandpiper Ln, Sawgrass, FL 32082

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accessible
clubhouse
courtyard
pool
internet access
media room
tennis court
THIS IS A '10'!!!!!! WONDERFUL UPGRADED 2BR/2BA 2STORY IN THE COTTAGE SECTION.COURTYARD ENTRY.. MSTR BR/BA DOWNSTAIRS AND 2ND BR/BA UPSTAIRS...HIGH CEILINGS.OPEN SPACIOUS FLOOR PLAN . FROM TOP OF STAIRS CAN LOOK OUT OVER LIVING ROOM.. WOOD BRN/FP STAINLESS STEEL APPLIANCES CERAMIC TILE FLOORS..GRANITE COUNTER TOPS KITCHEN AND BATHS. THESE FLOOR PLANS DON'T COME UP FOR RENT OFTEN APPROX.1250 SQFT SCREENED PORCH/STORAGE ROOM..... WATERFRONT.SUMMER HOUSE HAS FULL AMENITIES.MGMT STAFF ON PROPERTY.BEAUTIFUL CLUBHOUSE FULL SERVICE GYMN PUB ROOM W/FLATSCREEN TV WIFI...MOVIE THEATRE POOLS TENNIS COURTS.GREAT SENSE OF COMMUNITY ..CLOSE TO ALL SHOPPING AND MAJOR HIGHWAYS!!! AVAILABLE MAY 1, 2019 VERY EASY TO SHOW..PICS COMING!!! DON'T MISS THIS PERFECT CONDO RENTAL.CALL LA

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 790 SANDPIPER LN have any available units?
790 SANDPIPER LN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sawgrass, FL.
What amenities does 790 SANDPIPER LN have?
Some of 790 SANDPIPER LN's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 790 SANDPIPER LN currently offering any rent specials?
790 SANDPIPER LN is not currently offering any rent specials.
Is 790 SANDPIPER LN pet-friendly?
No, 790 SANDPIPER LN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sawgrass.
Does 790 SANDPIPER LN offer parking?
No, 790 SANDPIPER LN does not offer parking.
Does 790 SANDPIPER LN have units with washers and dryers?
Yes, 790 SANDPIPER LN offers units with in unit laundry.
Does 790 SANDPIPER LN have a pool?
Yes, 790 SANDPIPER LN has a pool.
Does 790 SANDPIPER LN have accessible units?
Yes, 790 SANDPIPER LN has accessible units.
Does 790 SANDPIPER LN have units with dishwashers?
Yes, 790 SANDPIPER LN has units with dishwashers.
Does 790 SANDPIPER LN have units with air conditioning?
No, 790 SANDPIPER LN does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
The Best Cities for Singles 2019
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Sawgrass 1 BedroomsSawgrass 2 Bedrooms
Sawgrass Apartments with BalconiesSawgrass Apartments with Garages
Sawgrass Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Jacksonville, FLPalm Coast, FLJacksonville Beach, FLOrange Park, FLAtlantic Beach, FLPalm Valley, FLLakeside, FLFleming Island, FL
Yulee, FLFernandina Beach, FLSt. Marys, GANocatee, FLGreen Cove Springs, FLSt. Augustine Beach, FLOakleaf Plantation, FLAsbury Lake, FL
St. Augustine, FLKingsland, GAVillano Beach, FLNeptune Beach, FLBellair-Meadowbrook Terrace, FLFruit Cove, FLWorld Golf Village, FL

Apartments Near Colleges

Edward Waters CollegeJacksonville University
University of North Florida
Florida State College at Jacksonville