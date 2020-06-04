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Martin County, FL
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669 NE Plantation Road
Last updated July 15 2020 at 5:41 AM

669 NE Plantation Road

669 Northeast Plantation Road · (772) 486-1420
COVID-19 Update
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Location

669 Northeast Plantation Road, Martin County, FL 34996

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 103 · Avail. now

$3,500

2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
elevator
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
elevator
parking
pool
bbq/grill
bike storage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 669 NE Plantation Road have any available units?
669 NE Plantation Road has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 669 NE Plantation Road have?
Some of 669 NE Plantation Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 669 NE Plantation Road currently offering any rent specials?
669 NE Plantation Road is not currently offering any rent specials.
Is 669 NE Plantation Road pet-friendly?
No, 669 NE Plantation Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Martin County.
Does 669 NE Plantation Road offer parking?
Yes, 669 NE Plantation Road offers parking.
Does 669 NE Plantation Road have units with washers and dryers?
Yes, 669 NE Plantation Road offers units with in unit laundry.
Does 669 NE Plantation Road have a pool?
Yes, 669 NE Plantation Road has a pool.
Does 669 NE Plantation Road have accessible units?
No, 669 NE Plantation Road does not have accessible units.
Does 669 NE Plantation Road have units with dishwashers?
Yes, 669 NE Plantation Road has units with dishwashers.
Does 669 NE Plantation Road have units with air conditioning?
No, 669 NE Plantation Road does not have units with air conditioning.
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