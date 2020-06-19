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Agua Dulce, CA
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32039 Trail Road
Last updated June 19 2020 at 7:13 AM

32039 Trail Road

32039 Trail Road · (818) 636-8686
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

32039 Trail Road, Agua Dulce, CA 91390
Agua Dulce

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

6 Bedrooms

Unit 6 Bed · Avail. now

$6,500

Click to see floorplan

6 Bed · 5 Bath · 4607 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
LOCATED ON A QUIET STREET IN AGUA DULCE, THIS PROPERTY IS SURROUNDED BY BEAUTIFUL, SERENE VIEWS. A COUNTRYSIDE RETREAT, BUT STILL WITHIN A 35 MINUTE DRIVE OR LESS TO DOWNTOWN LOS ANGELES, PASADENA, SANTA CLARITA, SAN FERNANDO VALLEY OR PALMDALE. THIS 6 BEDROOM, 4.5 BATH HOME IS UPDATED WITH MOSTLY NEW APPLIANCES, 1-STAINLESS STEEL REFRIDGERATOR, 2-STAINLESS STEEL DISHWASHERS, UPPER AND LOWER FULL SIZED STAINLESS STEEL OVENS. THE MASTER BEDROOM AND BATHROOM BOTH HAVE EXQUISIT VIEWS WITH THE 2 JACK AND JILL BEDROOMS UPSTAIRS AS WELL AS ANOTHER INDEPENDENT BEDROOM. UPSTAIRS IS ABLE TO FACILITATE ANOTHER LAUNDRY AREA (UPSATIRS WASHER/DRYER NOT INCLUDED IN LEASE). PERFECT FOR THE BIG FAMILY THAT WANTS TO LIVE IN COUNTRY SURROUNDINGS, YET STILL CLOSE TO THE CITY! THE PROPERTY HAS 3 FIREPLACES, AN ENCLOSED PATIO AREA WITH FENCING AROUND THE PERIMETER, FRUIT TREES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 32039 Trail Road have any available units?
32039 Trail Road has a unit available for $6,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 32039 Trail Road have?
Some of 32039 Trail Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 32039 Trail Road currently offering any rent specials?
32039 Trail Road isn't currently offering any rent specials.
Is 32039 Trail Road pet-friendly?
No, 32039 Trail Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Agua Dulce.
Does 32039 Trail Road offer parking?
No, 32039 Trail Road does not offer parking.
Does 32039 Trail Road have units with washers and dryers?
Yes, 32039 Trail Road offers units with in unit laundry.
Does 32039 Trail Road have a pool?
No, 32039 Trail Road does not have a pool.
Does 32039 Trail Road have accessible units?
No, 32039 Trail Road does not have accessible units.
Does 32039 Trail Road have units with dishwashers?
Yes, 32039 Trail Road has units with dishwashers.
Does 32039 Trail Road have units with air conditioning?
No, 32039 Trail Road does not have units with air conditioning.
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