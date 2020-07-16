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Sedona, AZ
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90 Fritz Drive
Last updated July 15 2020 at 7:17 PM

90 Fritz Drive

90 Fritz Drive · No Longer Available
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Location

90 Fritz Drive, Sedona, AZ 86336

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
in unit laundry
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
HOUSE - WEST SEDONA - LIGHT AND BRIGHT SINGLE LEVEL HOME IN LOCATED ON A CUL-DE-SAC. GREAT FLOOR PLAN WITH THE LIVING ROOM OPEN TO THE KITCHEN, A COZY WOOD STOVE AND TWO LARGE SLIDING DOORS LEADING TO A NICE PATIO.
THE SPACIOUS MASTER SUITE HAS A LARGE WALK-IN CLOSET PLUS A LINEN CLOSET. THERE IS A SECOND BEDROOM AND A FULL BATH WITH JETTED TUB. THIS HOME ALSO INCLUDES AN ADDITIONAL MULTIPURPOSE ROOM (NOT HEATED OR COOLED), WASHER/DRYER AND DOUBLE GARAGE. CENTRAL AIR, PROPANE HEAT. LANDSCAPE MAINTENANCE INCLUDED. PETS NEGOTIABLE. PLEASE CALL FOR AVAILABILITY AND FOR SCHEDULING AN AGENT SHOWING.

(RLNE3378614)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 90 Fritz Drive have any available units?
90 Fritz Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sedona, AZ.
What amenities does 90 Fritz Drive have?
Some of 90 Fritz Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 90 Fritz Drive currently offering any rent specials?
90 Fritz Drive is not currently offering any rent specials.
Is 90 Fritz Drive pet-friendly?
Yes, 90 Fritz Drive is pet friendly.
Does 90 Fritz Drive offer parking?
Yes, 90 Fritz Drive offers parking.
Does 90 Fritz Drive have units with washers and dryers?
Yes, 90 Fritz Drive offers units with in unit laundry.
Does 90 Fritz Drive have a pool?
No, 90 Fritz Drive does not have a pool.
Does 90 Fritz Drive have accessible units?
No, 90 Fritz Drive does not have accessible units.
Does 90 Fritz Drive have units with dishwashers?
No, 90 Fritz Drive does not have units with dishwashers.
Does 90 Fritz Drive have units with air conditioning?
Yes, 90 Fritz Drive has units with air conditioning.
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