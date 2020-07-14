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330 Arnold Terrace Unit B
Last updated July 14 2020 at 10:20 AM

330 Arnold Terrace Unit B

330 Arnold Terrace · No Longer Available
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Location

330 Arnold Terrace, Camp Verde, AZ 86322

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
DUPLEX APARTMENT BUILDING-ARNOLD TERRACE -CAMP VERDE - DUPLEX APARTMENT UNIT B: THIS CUTE AND COZY APARTMENT BUILT IN 2004, 2 BEDROOM 1.5 BATHROOMS, SPLIT FLOOR-PLAN, FRESHLY PAINTED, BRAND NEW CARPET, ALSO HAS TILE FLOORING, ISLAND COUNTER IN KITCHEN, INCLUDES DISHWASHER, OVEN-STOVE, REFRIGERATOR, OVER THE STOVE MICROWAVE OVEN KITCHEN HAS NICE SIZE PANTRY, LIVING ROOM HAS BUILT IN ENTERTAINMENT WALL, SLIDER DOOR OUT TO PATIO, MASTER BEDROOM HAS OWN PATIO ACCESS WITH FANTASTIC VIEWS OF MINGUS MOUNTAIN, CENTRALLY LOCATED, CLOSE TO SHOPPING AND BANKING, MINUTES FROM I-17 FREEWAY, COVERED CARPORT, LAUNDRY ROOM OUTSIDE AND A STORAGE ROOM. FIRM NO PETS , TAXABLE PROPERTY 2%(V-27).

No Pets Allowed

(RLNE3245323)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 330 Arnold Terrace Unit B have any available units?
330 Arnold Terrace Unit B doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Camp Verde, AZ.
What amenities does 330 Arnold Terrace Unit B have?
Some of 330 Arnold Terrace Unit B's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 330 Arnold Terrace Unit B currently offering any rent specials?
330 Arnold Terrace Unit B is not currently offering any rent specials.
Is 330 Arnold Terrace Unit B pet-friendly?
No, 330 Arnold Terrace Unit B is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Camp Verde.
Does 330 Arnold Terrace Unit B offer parking?
Yes, 330 Arnold Terrace Unit B offers parking.
Does 330 Arnold Terrace Unit B have units with washers and dryers?
No, 330 Arnold Terrace Unit B does not offer units with in unit laundry.
Does 330 Arnold Terrace Unit B have a pool?
No, 330 Arnold Terrace Unit B does not have a pool.
Does 330 Arnold Terrace Unit B have accessible units?
No, 330 Arnold Terrace Unit B does not have accessible units.
Does 330 Arnold Terrace Unit B have units with dishwashers?
Yes, 330 Arnold Terrace Unit B has units with dishwashers.
Does 330 Arnold Terrace Unit B have units with air conditioning?
No, 330 Arnold Terrace Unit B does not have units with air conditioning.
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