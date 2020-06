1512 West 37th Street

Amenities

in unit laundry patio / balcony hardwood floors dishwasher pet friendly carport

Unit Amenities air conditioning dishwasher hardwood floors in unit laundry patio / balcony range refrigerator recently renovated Property Amenities cats allowed dogs allowed pet friendly carport on-site laundry parking

Amazing 3 bedroom, 1.5 bathroom house in North Little Rock. New Full Remodel. Amenities included: central air, central heat, hardwood floors, updated kitchen, updated bathroom, separate laundry room, yard, screened in entry/mudroom, covered carport, new appliances -includes dishwasher, refrigerator, stove, new hot water heater, new floors, new bathrooms. No Utilities included. Is pet friendly . Date Available: Immediately. $850/month rent. $850 security deposit required (additional pet deposit). Submit the form on this page to learn more.



Increíble casa de 3 dormitorios y 1.5 baños en North Little Rock. Nueva remodelación completa. Servicios incluidos: aire central, calefacción central, pisos de madera noble, cocina renovada, baño actualizado, lavadero separado, patio, mosquitero en la entrada / cuarto de barro, cochera cubierta, electrodomésticos nuevos: incluye lavaplatos, refrigerador, estufa, calentador de agua nuevo, pisos nuevos , baños nuevos. No hay utilidades incluidas. Se admiten mascotas. Fecha disponible: inmediatamente. Alquiler de $ 850 / mes. Se requiere un depósito de seguridad de $ 850 (depósito adicional por mascota). Envíe el formulario en esta página para obtener más información.