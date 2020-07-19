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8423 Oak Pointe Ct
Last updated July 8 2020 at 7:30 AM

8423 Oak Pointe Ct

8423 Oak Pointe Court · (251) 445-0119
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

8423 Oak Pointe Court, Mobile County, AL 36695
Yorkwood

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,100

3 Bed · 2 Bath · 1378 sqft

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
walk in closets
ceiling fan
oven
Unit Amenities
ceiling fan
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8423 Oak Pointe Ct have any available units?
8423 Oak Pointe Ct has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8423 Oak Pointe Ct have?
Some of 8423 Oak Pointe Ct's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8423 Oak Pointe Ct currently offering any rent specials?
8423 Oak Pointe Ct is not currently offering any rent specials.
Is 8423 Oak Pointe Ct pet-friendly?
Yes, 8423 Oak Pointe Ct is pet friendly.
Does 8423 Oak Pointe Ct offer parking?
Yes, 8423 Oak Pointe Ct offers parking.
Does 8423 Oak Pointe Ct have units with washers and dryers?
No, 8423 Oak Pointe Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 8423 Oak Pointe Ct have a pool?
No, 8423 Oak Pointe Ct does not have a pool.
Does 8423 Oak Pointe Ct have accessible units?
No, 8423 Oak Pointe Ct does not have accessible units.
Does 8423 Oak Pointe Ct have units with dishwashers?
No, 8423 Oak Pointe Ct does not have units with dishwashers.
Does 8423 Oak Pointe Ct have units with air conditioning?
No, 8423 Oak Pointe Ct does not have units with air conditioning.
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