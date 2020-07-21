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Gainesville, VA
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15956 LOWDERMILK PLACE
Last updated June 30 2019 at 10:23 PM

15956 LOWDERMILK PLACE

15956 Lowdermilk Place · No Longer Available
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Location

15956 Lowdermilk Place, Gainesville, VA 20169

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
playground
pool
*** 2 YEAR YOUNG, 4 BEDROOM 3.5 BATH END UNIT TOWNHOUSE *** GOURMET KITCHEN, GRANITE COUNTERTOPS, HUGE CENTER AISLE WITH WHITE CABINETS, CUSTOM TILE BACKSPLASH *** DESIGNER LIGHTING FIXTURE *** STAINLESS STEEL APPLIANCES, GAS COOKTOP *** EXPANDED PAXTON MODEL OFFERS OVER 3400 SQUARE FEET OF LIVING SPACE *** MAIN LEVEL OFFICE / STUDY AND SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN *** ESPRESSO HARDWOOD FLOORS ON ENTIRE MAIN LEVEL *** 9 FOOT CEILING , PALLADIAN WINDOWS WITH CUSTOM WOOD BLINDS *** IDEAL FOR ENTERTAINING *** SPACIOUS MASTER BEDROOM HAS A SITTING ROOM & TWO WALK IN CLOSETS *** LUXURY MASTER BATH WITH SOAKING TUB, GLASSED SHOWER, GRANITE COUNTERTOPS *** EXCEPTIONAL LOCATION WITH CONVENIENT ACCESS TO SHOPPING, DINING, SEVERAL COMMUTER OPTIONS *** COMMUNITY AMENITIES INCLUDES: SNOW REMOVAL, TRASH & RECYCLING, OUTDOOR POOL, JOGGING TRAIL, LAKE, TOT LOTS, A REC FACILITY, CLUB HOUSE. BASKETBALL COURTS AND COMMON AREAS !!!!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15956 LOWDERMILK PLACE have any available units?
15956 LOWDERMILK PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gainesville, VA.
What amenities does 15956 LOWDERMILK PLACE have?
Some of 15956 LOWDERMILK PLACE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15956 LOWDERMILK PLACE currently offering any rent specials?
15956 LOWDERMILK PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 15956 LOWDERMILK PLACE pet-friendly?
No, 15956 LOWDERMILK PLACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gainesville.
Does 15956 LOWDERMILK PLACE offer parking?
No, 15956 LOWDERMILK PLACE does not offer parking.
Does 15956 LOWDERMILK PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 15956 LOWDERMILK PLACE offers units with in unit laundry.
Does 15956 LOWDERMILK PLACE have a pool?
Yes, 15956 LOWDERMILK PLACE has a pool.
Does 15956 LOWDERMILK PLACE have accessible units?
No, 15956 LOWDERMILK PLACE does not have accessible units.
Does 15956 LOWDERMILK PLACE have units with dishwashers?
Yes, 15956 LOWDERMILK PLACE has units with dishwashers.
Does 15956 LOWDERMILK PLACE have units with air conditioning?
No, 15956 LOWDERMILK PLACE does not have units with air conditioning.
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