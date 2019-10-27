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629 Kinghaven Drive
Last updated October 27 2019 at 10:39 PM

629 Kinghaven Drive

629 Kinghaven Drive · No Longer Available
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Location

629 Kinghaven Drive, Paloma Creek South, TX 75068

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
media room
pet friendly
THIS STUNNING HOME INCLUDES: 3 BEDROOMS,2 BATHS, STUDY WITH FRENCH DOORS, PRIVATE MEDIA ROOM (CAN BE 4TH BR), OPEN FLOOR PLAN, 12 FT CEILINGS.

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WILL CONSIDER A 6 MONTH LEASE. PETS CONSIDERED CASE BY CASE. LEASE INCLUDES: REFRIGERATOR, WASHER AND DRYER.

PALOMA CREEK HOA INCLUDES: POOLS, FITNESS CENTER, TRAILS,& ACRES OF GREENBELTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 629 Kinghaven Drive have any available units?
629 Kinghaven Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Paloma Creek South, TX.
What amenities does 629 Kinghaven Drive have?
Some of 629 Kinghaven Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 629 Kinghaven Drive currently offering any rent specials?
629 Kinghaven Drive is not currently offering any rent specials.
Is 629 Kinghaven Drive pet-friendly?
Yes, 629 Kinghaven Drive is pet friendly.
Does 629 Kinghaven Drive offer parking?
Yes, 629 Kinghaven Drive offers parking.
Does 629 Kinghaven Drive have units with washers and dryers?
Yes, 629 Kinghaven Drive offers units with in unit laundry.
Does 629 Kinghaven Drive have a pool?
Yes, 629 Kinghaven Drive has a pool.
Does 629 Kinghaven Drive have accessible units?
No, 629 Kinghaven Drive does not have accessible units.
Does 629 Kinghaven Drive have units with dishwashers?
Yes, 629 Kinghaven Drive has units with dishwashers.
Does 629 Kinghaven Drive have units with air conditioning?
No, 629 Kinghaven Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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