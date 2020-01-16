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4317 Coney Island
Last updated January 16 2020 at 2:56 AM

4317 Coney Island

4317 Coney Island Drive · No Longer Available
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Location

4317 Coney Island Drive, Hackberry, TX 75034

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4317 Coney Island have any available units?
4317 Coney Island doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hackberry, TX.
What amenities does 4317 Coney Island have?
Some of 4317 Coney Island's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4317 Coney Island currently offering any rent specials?
4317 Coney Island is not currently offering any rent specials.
Is 4317 Coney Island pet-friendly?
No, 4317 Coney Island is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hackberry.
Does 4317 Coney Island offer parking?
Yes, 4317 Coney Island offers parking.
Does 4317 Coney Island have units with washers and dryers?
No, 4317 Coney Island does not offer units with in unit laundry.
Does 4317 Coney Island have a pool?
No, 4317 Coney Island does not have a pool.
Does 4317 Coney Island have accessible units?
No, 4317 Coney Island does not have accessible units.
Does 4317 Coney Island have units with dishwashers?
Yes, 4317 Coney Island has units with dishwashers.
Does 4317 Coney Island have units with air conditioning?
No, 4317 Coney Island does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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