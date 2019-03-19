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Four Corners, TX
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15126 Rockdale Bridge Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

15126 Rockdale Bridge Lane

15126 Rockdale Bridge Lane · No Longer Available
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Location

15126 Rockdale Bridge Lane, Four Corners, TX 77498
Woodbridge

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
game room
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
accessible
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15126 Rockdale Bridge Lane have any available units?
15126 Rockdale Bridge Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Four Corners, TX.
What amenities does 15126 Rockdale Bridge Lane have?
Some of 15126 Rockdale Bridge Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15126 Rockdale Bridge Lane currently offering any rent specials?
15126 Rockdale Bridge Lane is not currently offering any rent specials.
Is 15126 Rockdale Bridge Lane pet-friendly?
No, 15126 Rockdale Bridge Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Four Corners.
Does 15126 Rockdale Bridge Lane offer parking?
Yes, 15126 Rockdale Bridge Lane offers parking.
Does 15126 Rockdale Bridge Lane have units with washers and dryers?
Yes, 15126 Rockdale Bridge Lane offers units with in unit laundry.
Does 15126 Rockdale Bridge Lane have a pool?
No, 15126 Rockdale Bridge Lane does not have a pool.
Does 15126 Rockdale Bridge Lane have accessible units?
Yes, 15126 Rockdale Bridge Lane has accessible units.
Does 15126 Rockdale Bridge Lane have units with dishwashers?
Yes, 15126 Rockdale Bridge Lane has units with dishwashers.
Does 15126 Rockdale Bridge Lane have units with air conditioning?
No, 15126 Rockdale Bridge Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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