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Bellaire, TX
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7025 Aldea Dr A
Last updated May 14 2020 at 9:48 AM

7025 Aldea Dr A

7025 Alder Drive · No Longer Available
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Location

7025 Alder Drive, Bellaire, TX 77401
Bellaire

Amenities

w/d hookup
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
extra storage
fireplace
garbage disposal
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
internet access
Unit A Available 07/01/20 Great South Austin Townhome - Property Id: 281267

VERY NICE, CONVENIENTLY LOCATED TOWNHOME IN A GREAT SOUTH AUSTIN LOCATION CLOSE TO EVERYTHING -- SIDE A -- (LEFT SIDE VIEWING FROM THE STREET)

AVAILABLE FOR MOVEIN ON JULY 1, 2020.
- CENTRAL TO EVERYTHING SOUTH, INCLUDING EASY -

- ACCESS TO I35 AND MOPAC

- INTERIOR FEATURES : ENTIRE FLOORING UPDATED WITH VINYL "WOOD" PLANKING

- SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET, AND MASTER BATH

- VERY NICE SIZED 2ND AND 3RD BEDROOM AND CLOSETS

- APPLIANCES: FRIG, RANGE, DISHWASHER, MICROWAVE

- FULL WASHER AND DRYER HOOKUPS

- EXTERIOR FEATURES: LARGE, FULLY FENCED, PRIVATE BACK YARD WITH TREES, SHADE, ENTIRE YARD IS FENCED WITH ALL NEW FENCING

- ONE CAR GARAGE FOR STANDARD SIZE VEHICLE OR ADDITIONAL STORAGE

- CENTRAL AC AND HEATING -- ECONOMICAL GAS STOVE AND WATER HEATER

- THIS IS A NON SMOKING RESIDENCE.

- SHOWN BY APPOINTMENT ONLY.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR WOULD LIKE ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE SEND AN EMAIL, WHICH I MONITOR CONTINUOUSLY AND WILL RESPOND PROMPTLY.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/281267
Property Id 281267

(RLNE5784366)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7025 Aldea Dr A have any available units?
7025 Aldea Dr A doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bellaire, TX.
What amenities does 7025 Aldea Dr A have?
Some of 7025 Aldea Dr A's amenities include w/d hookup, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7025 Aldea Dr A currently offering any rent specials?
7025 Aldea Dr A is not currently offering any rent specials.
Is 7025 Aldea Dr A pet-friendly?
Yes, 7025 Aldea Dr A is pet friendly.
Does 7025 Aldea Dr A offer parking?
Yes, 7025 Aldea Dr A offers parking.
Does 7025 Aldea Dr A have units with washers and dryers?
No, 7025 Aldea Dr A does not offer units with in unit laundry.
Does 7025 Aldea Dr A have a pool?
No, 7025 Aldea Dr A does not have a pool.
Does 7025 Aldea Dr A have accessible units?
No, 7025 Aldea Dr A does not have accessible units.
Does 7025 Aldea Dr A have units with dishwashers?
Yes, 7025 Aldea Dr A has units with dishwashers.
Does 7025 Aldea Dr A have units with air conditioning?
Yes, 7025 Aldea Dr A has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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