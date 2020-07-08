7025 Aldea Dr A

Amenities
Unit A Available 07/01/20 Great South Austin Townhome - Property Id: 281267
VERY NICE, CONVENIENTLY LOCATED TOWNHOME IN A GREAT SOUTH AUSTIN LOCATION CLOSE TO EVERYTHING -- SIDE A -- (LEFT SIDE VIEWING FROM THE STREET)
AVAILABLE FOR MOVEIN ON JULY 1, 2020.
- CENTRAL TO EVERYTHING SOUTH, INCLUDING EASY -
- ACCESS TO I35 AND MOPAC
- INTERIOR FEATURES : ENTIRE FLOORING UPDATED WITH VINYL "WOOD" PLANKING
- SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET, AND MASTER BATH
- VERY NICE SIZED 2ND AND 3RD BEDROOM AND CLOSETS
- APPLIANCES: FRIG, RANGE, DISHWASHER, MICROWAVE
- FULL WASHER AND DRYER HOOKUPS
- EXTERIOR FEATURES: LARGE, FULLY FENCED, PRIVATE BACK YARD WITH TREES, SHADE, ENTIRE YARD IS FENCED WITH ALL NEW FENCING
- ONE CAR GARAGE FOR STANDARD SIZE VEHICLE OR ADDITIONAL STORAGE
- CENTRAL AC AND HEATING -- ECONOMICAL GAS STOVE AND WATER HEATER
- THIS IS A NON SMOKING RESIDENCE.
- SHOWN BY APPOINTMENT ONLY.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR WOULD LIKE ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE SEND AN EMAIL, WHICH I MONITOR CONTINUOUSLY AND WILL RESPOND PROMPTLY.
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Property Id 281267
(RLNE5784366)