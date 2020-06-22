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Poughkeepsie, NY
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20 N WHITE ST
Last updated June 21 2020 at 8:08 AM

20 N WHITE ST

20 North White Street · (845) 332-0437
COVID-19 Update
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Location

20 North White Street, Poughkeepsie, NY 12601

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$1,525

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2 Bed · 1 Bath · 1200 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
all utils included
parking
recently renovated
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
ALL UTILITIES INCLUDED! MOVE IN READY! 2 BEDROOM AND 1 BATH 2ND FLOOR APARTMENT FEATURING SPACIOUS LIVING AND DINING ROOM, WELL PROPORTIONED BEDROOMS, HARDWOOD FLOOR, UPDATED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOP, LUXURIOUS BATHROOM, REAR DECK AND OFF STREET PARKING (for 1 car). ENJOY YOUR FAVORITE SUMMER COOKING RECIPES OUT ON THE REAR DECK OR A REFRESHING BEVERAGE AFTER A WARM DAY. THIS IS TRULY AN AMAZING OPPORTUNITY. CONVENIENTLY LOCATED WITH EASY ACCESS TO PUBLIC TRANSPORTATION, MTA METRO NORTH RAILROAD, VASSAR AND MARIST COLLEGES, HOSPITALS, SHOPPING, DINING AND ENTERTAINMENT. MAKE THE CALL TODAY. FULL APPLICATION REQUIRED WITH ID, CREDIT AND BACKGROUND, PROOF OF INCOME AND REFERENCES. NO PETS AND NO SMOKING ALLOWED. THANK YOU

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20 N WHITE ST have any available units?
20 N WHITE ST has a unit available for $1,525 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 20 N WHITE ST have?
Some of 20 N WHITE ST's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20 N WHITE ST currently offering any rent specials?
20 N WHITE ST isn't currently offering any rent specials.
Is 20 N WHITE ST pet-friendly?
No, 20 N WHITE ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Poughkeepsie.
Does 20 N WHITE ST offer parking?
Yes, 20 N WHITE ST does offer parking.
Does 20 N WHITE ST have units with washers and dryers?
No, 20 N WHITE ST does not offer units with in unit laundry.
Does 20 N WHITE ST have a pool?
No, 20 N WHITE ST does not have a pool.
Does 20 N WHITE ST have accessible units?
No, 20 N WHITE ST does not have accessible units.
Does 20 N WHITE ST have units with dishwashers?
No, 20 N WHITE ST does not have units with dishwashers.
Does 20 N WHITE ST have units with air conditioning?
No, 20 N WHITE ST does not have units with air conditioning.
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