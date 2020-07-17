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Passaic County, NJ
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860 BURNT MEADOW
Last updated July 14 2020 at 7:23 PM

860 BURNT MEADOW

860 Burnt Meadow Road · (973) 657-1000
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Location

860 Burnt Meadow Road, Passaic County, NJ 07421

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,700

2 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
fireplace
furnished
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
8 MONTH RENTAL SEPT 1-APRIL 30. TENANT PAYS UTILITIES. NO PETS. COMPLETELY FURNISHED. ADORABLE COTTAGE IN THE WOODS! STONE FPLC, NEW KITCHEN, NEW BATH, ALL APPLICANCES INCL. SUPER PRIVATE. 8 MONTH RENTAL ONLY. FULLY FURNISHED. REALLY CHARMING COTTAGE SET WAY BACK FROM THE ROAD ON 12 ACRES. COZY STONE FIREPLACE IN LIVING ROOM. 2 BEDROOMS PLUS LOFT. SPACIOUS ENCLOSED FRONT PORCH (UNHEATED). ENCLOSED BACK PORCH (UNHEATED) OVER LOOKS BEAUTIFUL, PRIVATE YARD, NEW KITCHEN WITH NEW DW, RANGE & REFRIGERATOR. WASHER & DRYER TOO! NEW BATHROOM. FULLY FURNISHED ONLY. 8 MONTHS ONLY. NO PETS. LOFT COULD BE THIRD BEDROOM. 8 MONTH RENTAL. OWNER WILL SUPPLY LINENS AND TOWELS IF REQUESTED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 860 BURNT MEADOW have any available units?
860 BURNT MEADOW has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 860 BURNT MEADOW have?
Some of 860 BURNT MEADOW's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 860 BURNT MEADOW currently offering any rent specials?
860 BURNT MEADOW is not currently offering any rent specials.
Is 860 BURNT MEADOW pet-friendly?
No, 860 BURNT MEADOW is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Passaic County.
Does 860 BURNT MEADOW offer parking?
No, 860 BURNT MEADOW does not offer parking.
Does 860 BURNT MEADOW have units with washers and dryers?
Yes, 860 BURNT MEADOW offers units with in unit laundry.
Does 860 BURNT MEADOW have a pool?
No, 860 BURNT MEADOW does not have a pool.
Does 860 BURNT MEADOW have accessible units?
No, 860 BURNT MEADOW does not have accessible units.
Does 860 BURNT MEADOW have units with dishwashers?
Yes, 860 BURNT MEADOW has units with dishwashers.
Does 860 BURNT MEADOW have units with air conditioning?
No, 860 BURNT MEADOW does not have units with air conditioning.
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