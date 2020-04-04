All apartments in Parsippany-Troy Hills
Find more places like 189-25 LITTLETON RD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Parsippany-Troy Hills, NJ
/
189-25 LITTLETON RD
Last updated April 4 2020 at 5:09 AM

189-25 LITTLETON RD

189 Littleton Rd · (973) 575-6005
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Parsippany-Troy Hills
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Balcony
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

189 Littleton Rd, Parsippany-Troy Hills, NJ 07054

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 25 · Avail. now

$1,550

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath

Report This Listing

Amenities

dishwasher
parking
recently renovated
pool
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
BEAUTIFUL AND CREAM PUFF ONE BEDROOM CONDO, THE BEST IN WHOLE COMPLEX. COMPLETELY RENOVATED FROM TOP TO BOTTOM. BRAND NEW KITCHEN WITH SOFT CLOSURE CABINETS, REFRIGERATOR, COOKING RANGE WITH OVEN, DISHWASHER, MICREOWAVE, BATHROOM VANITY, VANITY, TUB,, TOILET, ASSIGNED PARKING & RESERVED. RENT INCLUDE HEAT, WATER, SEWER,GARBAGE, PARKING, POOL IN SUMMER SCHOOL TRANSPORTATION AT THE DOOR. TENANT PAYS FOR NTN REPORT AND BROKER FEE, FIRST $100 OF REPAIRS. WILL BE GONE SOON.GORGEOUS CONDO LIGHT & BRIGHT. EVEN MICHAELANGELO , AN ITALIAN SCULPTOR AND ARCHITECT WOULD FALL SHORT IN DESCRIBING THIS CONDO.SEE IT TO BELIEVE IT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 189-25 LITTLETON RD have any available units?
189-25 LITTLETON RD has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 189-25 LITTLETON RD have?
Some of 189-25 LITTLETON RD's amenities include dishwasher, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 189-25 LITTLETON RD currently offering any rent specials?
189-25 LITTLETON RD isn't currently offering any rent specials.
Is 189-25 LITTLETON RD pet-friendly?
No, 189-25 LITTLETON RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Parsippany-Troy Hills.
Does 189-25 LITTLETON RD offer parking?
Yes, 189-25 LITTLETON RD does offer parking.
Does 189-25 LITTLETON RD have units with washers and dryers?
No, 189-25 LITTLETON RD does not offer units with in unit laundry.
Does 189-25 LITTLETON RD have a pool?
Yes, 189-25 LITTLETON RD has a pool.
Does 189-25 LITTLETON RD have accessible units?
No, 189-25 LITTLETON RD does not have accessible units.
Does 189-25 LITTLETON RD have units with dishwashers?
Yes, 189-25 LITTLETON RD has units with dishwashers.
Does 189-25 LITTLETON RD have units with air conditioning?
No, 189-25 LITTLETON RD does not have units with air conditioning.
Have a question for 189-25 LITTLETON RD?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Parsippany-Troy Hills 1 BedroomsParsippany-Troy Hills 2 Bedrooms
Parsippany-Troy Hills Apartments with BalconyParsippany-Troy Hills Apartments with Pool
Parsippany-Troy Hills Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

New York, NYJersey City, NJNewark, NJElizabeth, NJStaten Island, NYBayonne, NJHackensack, NJMorristown, NJUnion City, NJEast Orange, NJClifton, NJKearny, NJ
Summit, NJPlainfield, NJHarrison, NJSomerset, NJWestwood, NJPerth Amboy, NJWallington, NJBernardsville, NJBradley Gardens, NJTotowa, NJGarfield, NJ
Suffern, NYKenvil, NJSomerville, NJMendham, NJMartinsville, NJHighland Lake, NJAirmont, NYRahway, NJButler, NJIselin, NJRockaway, NJ

Apartments Near Colleges

Kean UniversityNew Jersey Institute of Technology
CUNY John Jay College of Criminal JusticeEssex County College
Hudson County Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity