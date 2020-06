623 GROVE STREET - C1

Amenities

Unit Amenities Property Amenities accepts section 8

Commercial Space for rent!! Huge space.



-Property Move In Requirements:

1. No Prior Tenancy Evictions or Landlord/Tenant Late Rent Filings on your record whatsoever

2. No Prior Criminal Felony Convictions on your record.

Application Process: $40.00 Application Fee Per Applicant

Email/Fax or Bring your 3 most recent pay stubs, State issued Photo ID & Social Security Card.

Section 8 excepted

For a quicker process, please apply online:

https://mountainequities.managebuilding.com/Resident/apps/rentalapp



-Requisitos de mudanza de propiedad:

1. No hay desalojos de arrendamiento previos ni presentaciones de alquiler tardio del propietario / inquilino en su registro

2. No hay condenas previas por delitos graves en su registro.

Proceso de solicitud: tarifa de solicitud de $ 40.00 por solicitante

Correo electronico / fax o traiga sus 3 recibos de pago mas recientes, identificacion con foto emitida por el estado y tarjeta de seguro social



Para un proceso más rápido, solicite en línea:

https://mountainequities.managebuilding.com/Resident/apps/rentalapp

2 UNIT MULTI FAMILY COMMERCIAL