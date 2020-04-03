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Cresskill, NJ
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84 12th Street
Last updated April 3 2020 at 1:38 PM

84 12th Street

84 12th Street · (201) 894-8004
COVID-19 Update
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Location

84 12th Street, Cresskill, NJ 07626
Cresskill

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
THIS LARGE (8398 SQUARE FEET AND LAND 84 X 100) AND SPACIOUS HOME IS HAS PLENTY OF SUN LIGHT AND OFFERS A SPACIOUS LIVING ROOM, FORMAL DINING AND A LARGE FAMILY ROOM WITH A FIRE PLACE THAT OPENS INTO THE KITCHEN. THE KITCHEN FEATURES A CENTER ISLAND (16X23) WITH GRANITE COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. THE MASTER SUITE OFFERS SOARING HIGH CEILINGS AND AMPLE CLOSET SPACE WITH A RENOVATED FULL BATHROOM AND IMPECCABLE HARDWOOD FLOORS, LARGE FAMILY ROOM (19X21). THE SECOND LEVEL HAS 3 BEDROOMS, FULL BATH AND WASHER/DRYER. THIRD LEVEL HAS A HUGE MASTER BEDROOM WITH WALK IN CLOSET, MASTER FULL BATH WITH JACUZZI AND SEPARATE SHOWER. THE FINISHED LOWER LEVEL FEATURES A LARGE ROOM (COULD BE USED AS AN OFFICE, FAMILY ROOM, RECREATION). BALCONY, FULL BATHROOM AND WASHER DRYER HOOK UPS. THE BACK YARD OFFERS PRIVATE LANDSCAPING AND IS IDEAL FOR ENTERTAINING. 1 CAR ATTACHED GARAGE AND DRIVEWAY FOR 3 PARKING SPACES. TRULY A PLACE TO CALL HOME. MUST SEE TO APPRECIATE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 84 12th Street have any available units?
84 12th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cresskill, NJ.
What amenities does 84 12th Street have?
Some of 84 12th Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 84 12th Street currently offering any rent specials?
84 12th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 84 12th Street pet-friendly?
No, 84 12th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cresskill.
Does 84 12th Street offer parking?
Yes, 84 12th Street does offer parking.
Does 84 12th Street have units with washers and dryers?
Yes, 84 12th Street offers units with in unit laundry.
Does 84 12th Street have a pool?
No, 84 12th Street does not have a pool.
Does 84 12th Street have accessible units?
No, 84 12th Street does not have accessible units.
Does 84 12th Street have units with dishwashers?
No, 84 12th Street does not have units with dishwashers.
Does 84 12th Street have units with air conditioning?
No, 84 12th Street does not have units with air conditioning.
Have a question for 84 12th Street?
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