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St. Clair Shores, MI
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22613 Lanse St
Last updated July 7 2020 at 7:33 AM

22613 Lanse St

22613 Lanse Street · (734) 678-6559
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Location

22613 Lanse Street, St. Clair Shores, MI 48081
Saint Clair Shores

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,200

3 Bed · 1 Bath · 925 sqft

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Amenities

hardwood floors
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
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recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22613 Lanse St have any available units?
22613 Lanse St has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 22613 Lanse St currently offering any rent specials?
22613 Lanse St is not currently offering any rent specials.
Is 22613 Lanse St pet-friendly?
No, 22613 Lanse St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Clair Shores.
Does 22613 Lanse St offer parking?
No, 22613 Lanse St does not offer parking.
Does 22613 Lanse St have units with washers and dryers?
No, 22613 Lanse St does not offer units with in unit laundry.
Does 22613 Lanse St have a pool?
No, 22613 Lanse St does not have a pool.
Does 22613 Lanse St have accessible units?
No, 22613 Lanse St does not have accessible units.
Does 22613 Lanse St have units with dishwashers?
No, 22613 Lanse St does not have units with dishwashers.
Does 22613 Lanse St have units with air conditioning?
No, 22613 Lanse St does not have units with air conditioning.
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