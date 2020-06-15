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307 N CENTER Street
Last updated June 4 2020 at 10:43 PM

307 N CENTER Street

307 North Center Street · (248) 348-3000
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Location

307 North Center Street, Northville, MI 48167

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,300

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3 Bed · 2 Bath · 1490 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 307 N CENTER Street have any available units?
307 N CENTER Street has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 307 N CENTER Street have?
Some of 307 N CENTER Street's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 307 N CENTER Street currently offering any rent specials?
307 N CENTER Street isn't currently offering any rent specials.
Is 307 N CENTER Street pet-friendly?
No, 307 N CENTER Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Northville.
Does 307 N CENTER Street offer parking?
No, 307 N CENTER Street does not offer parking.
Does 307 N CENTER Street have units with washers and dryers?
No, 307 N CENTER Street does not offer units with in unit laundry.
Does 307 N CENTER Street have a pool?
No, 307 N CENTER Street does not have a pool.
Does 307 N CENTER Street have accessible units?
No, 307 N CENTER Street does not have accessible units.
Does 307 N CENTER Street have units with dishwashers?
Yes, 307 N CENTER Street has units with dishwashers.
Does 307 N CENTER Street have units with air conditioning?
Yes, 307 N CENTER Street has units with air conditioning.
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