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340 E TROY Street
Last updated June 4 2020 at 7:02 PM

340 E TROY Street

340 East Troy Street · (248) 722-3973
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Location

340 East Troy Street, Ferndale, MI 48220
Ferndale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$800

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1 Bed · 1 Bath · 565 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
gym
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range
Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 340 E TROY Street have any available units?
340 E TROY Street has a unit available for $800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 340 E TROY Street have?
Some of 340 E TROY Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 340 E TROY Street currently offering any rent specials?
340 E TROY Street isn't currently offering any rent specials.
Is 340 E TROY Street pet-friendly?
No, 340 E TROY Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ferndale.
Does 340 E TROY Street offer parking?
No, 340 E TROY Street does not offer parking.
Does 340 E TROY Street have units with washers and dryers?
Yes, 340 E TROY Street offers units with in unit laundry.
Does 340 E TROY Street have a pool?
No, 340 E TROY Street does not have a pool.
Does 340 E TROY Street have accessible units?
No, 340 E TROY Street does not have accessible units.
Does 340 E TROY Street have units with dishwashers?
No, 340 E TROY Street does not have units with dishwashers.
Does 340 E TROY Street have units with air conditioning?
Yes, 340 E TROY Street has units with air conditioning.
Have a question for 340 E TROY Street?
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