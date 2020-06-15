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910 S. Audubon Place
Last updated June 12 2020 at 11:27 AM

910 S. Audubon Place

910 South Audubon Place Avenue · (225) 622-1155
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Location

910 South Audubon Place Avenue, Gonzales, LA 70737

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 910 S. Audubon Place · Avail. Jun 18

$1,400

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3 Bed · 2.5 Bath · 1714 sqft

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Amenities

hardwood floors
walk in closets
tennis court
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
Property Amenities
tennis court
910 S. Audubon Place Available 06/18/20 - WONDERFUL TOWNHOME LOCATED NEAR SCHOOLS, SHOPPING, LIBRARY, AND TENNIS COURTS. 3BR/2.5 BATHS W/ 9' CEILINGS THROUGH-OUT. AT FOYER YOU HAVE A BEAUTIFUL STAIRCASE WITH WOOD TREADS AND WROUGHT IRON RAILING. FIRST FLOOR HAS 18X18 TILES, 1/2 BATH, LARGE LIVING ROOM/ BREAKFAST COMBO WITH LARGE KITCHEN AND SEPARATE PANTRY. 2ND FLOOR HAS WOOD FLOORS AT LANDING, HALL AND COMPUTER ROOM. MASTER SUITE HAS LARGE MASTER WITH JETTED TUB,
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PLEASE CONTACT REMAX PROPERTIES AT 225-622-1155 FOR ALL INQUIRIES. APPLICATION TO BE COMPLETED ONLINE AT WWW.BETHALFORD.COM UNDER RENTAL APPLICATION SECTION. $55.00 APPLICATION FEE TO BE PAID AT TIME OF SUBMISSION. MUST SHOW THAT YOU NET 3XS THE MONTHLY RENT. MUST ALSO SUBMIT COPY OF LICENSE AND 30 DAYS PROOF OF INCOME WITH APPLICATION TO BE PROCESSED.

(RLNE2169959)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 910 S. Audubon Place have any available units?
910 S. Audubon Place has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 910 S. Audubon Place currently offering any rent specials?
910 S. Audubon Place isn't currently offering any rent specials.
Is 910 S. Audubon Place pet-friendly?
No, 910 S. Audubon Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gonzales.
Does 910 S. Audubon Place offer parking?
No, 910 S. Audubon Place does not offer parking.
Does 910 S. Audubon Place have units with washers and dryers?
No, 910 S. Audubon Place does not offer units with in unit laundry.
Does 910 S. Audubon Place have a pool?
No, 910 S. Audubon Place does not have a pool.
Does 910 S. Audubon Place have accessible units?
No, 910 S. Audubon Place does not have accessible units.
Does 910 S. Audubon Place have units with dishwashers?
No, 910 S. Audubon Place does not have units with dishwashers.
Does 910 S. Audubon Place have units with air conditioning?
No, 910 S. Audubon Place does not have units with air conditioning.
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