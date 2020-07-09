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112 School Street
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112 School Street

112 School Street · (630) 879-9555
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Location

112 School Street, Geneva, IL 60134

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$900

2 Bed · 1 Bath · 800 sqft

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Amenities

microwave
internet access
refrigerator
Unit Amenities
microwave
refrigerator
Property Amenities
internet access
NO PETS, NO SMOKERS. VERY WELL MAINTAINED, FRESHLY PAINTED AND VERY CLEAN. GREAT LOCATION, WALKING TO DOWNTOWN GENEVA WITH SHOPPING, RESTAURANTS. SHORT DRIVE ACROSS TOWN TO GENEVA TRAIN STATION, AND CLOSE TO FOX RIVER AND MANY OTHER AMENITIES. TENANT IS RESPONSIBLE FOR ALL UTILITIES: GAS, WATER ELECTRIC, CABLE/INTERNET AND RUBBISH REMOVAL. TENANTS WILL SHARE RESPONSIBILITY OF CLEARING WINTER ELEMENTS FROM SIDEWALK AND DRIVEWAY. CREDIT AND BACKGROUND CHECK REQUIRED. QUESTIONS CONTACT AGENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 112 School Street have any available units?
112 School Street has a unit available for $900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 112 School Street currently offering any rent specials?
112 School Street is not currently offering any rent specials.
Is 112 School Street pet-friendly?
No, 112 School Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Geneva.
Does 112 School Street offer parking?
No, 112 School Street does not offer parking.
Does 112 School Street have units with washers and dryers?
No, 112 School Street does not offer units with in unit laundry.
Does 112 School Street have a pool?
No, 112 School Street does not have a pool.
Does 112 School Street have accessible units?
No, 112 School Street does not have accessible units.
Does 112 School Street have units with dishwashers?
No, 112 School Street does not have units with dishwashers.
Does 112 School Street have units with air conditioning?
No, 112 School Street does not have units with air conditioning.
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