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486 BUFFALO Avenue
Last updated April 22 2020 at 5:12 AM

486 BUFFALO Avenue

486 Buffalo Avenue · (708) 878-6040
COVID-19 Update
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Location

486 Buffalo Avenue, Calumet City, IL 60409

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1C · Avail. now

$750

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 600 sqft

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Amenities

on-site laundry
parking
air conditioning
ceiling fan
carpet
oven
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
oven
refrigerator
Property Amenities
accepts section 8
on-site laundry
parking
* 2 STORY BUILDING. HEAT, ALL APPLIANCES, WATER, & LARGE STORAGE ROOM FOR EACH UNIT INCLUDED IN RENT. BRAND NEW NEUTRAL CARPETING THROUGH OUT. BRAND NEW BATH VANITY AND FIXTURE. AIR CONDITIONED. FULL LAUNDRY ROOM ON PREMISES UNDER CONSTRUCTIION. FRESH PAINT THROUGH OUT. NEWER KITCHEN CABINETS AND COUNTERS. CEILING FAN IN BEDROOM. PARKING & SCAVENGER INCLUDED. NEWER LIGHTING. NEAR RECREATION, SHOPPING, TRANSPORTATION, & SCHOOLS, ETC. SECTION 8 OK. 1ST MONTH RENT + LAST MONTH RENT OR $ 1500. NEEDED TO MOVE IN. CREDIT CHECK. VIEW & RENT TO ENJOY YOUR QUIET NEIGHBORS. * FREE 1ST 4 DAYS AS A MOVE IN ALLOWANCE FOR YOU, AFTER LEASE SIGNING. YOU WILL LOVE COMING HOME TO THIS PLEASANT RESIDENTIAL AREA OF CALUMET CITY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 486 BUFFALO Avenue have any available units?
486 BUFFALO Avenue has a unit available for $750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Calumet City, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Calumet City Rent Report.
What amenities does 486 BUFFALO Avenue have?
Some of 486 BUFFALO Avenue's amenities include on-site laundry, parking, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 486 BUFFALO Avenue currently offering any rent specials?
486 BUFFALO Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 486 BUFFALO Avenue pet-friendly?
No, 486 BUFFALO Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Calumet City.
Does 486 BUFFALO Avenue offer parking?
Yes, 486 BUFFALO Avenue does offer parking.
Does 486 BUFFALO Avenue have units with washers and dryers?
No, 486 BUFFALO Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 486 BUFFALO Avenue have a pool?
No, 486 BUFFALO Avenue does not have a pool.
Does 486 BUFFALO Avenue have accessible units?
No, 486 BUFFALO Avenue does not have accessible units.
Does 486 BUFFALO Avenue have units with dishwashers?
No, 486 BUFFALO Avenue does not have units with dishwashers.
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