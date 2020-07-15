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5227 BRANCH POINT
Last updated July 17 2020 at 10:50 AM

5227 BRANCH POINT

5227 Branch Point Dr · (229) 259-9555
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Location

5227 Branch Point Dr, Valdosta, GA 31605

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 5227 BRANCH POINT · Avail. Aug 10

$1,050

3 Bed · 2 Bath · 1302 sqft

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Amenities

garage
carpet
Unit Amenities
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Property Amenities
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5227 BRANCH POINT Available 08/10/20 3/2 LOCATED IN BRANCH POINT SUBDIVISION - THIS 3/2 IS LOCATED IN THE COUNTY, CONVENIENT DRIVE TO MOODY AFB OR INTO TOWN FOR SHOPPING/EATING! HOME HAS A 1 CAR GARAGE. TILE FLOORING THROUGHOUT ALL COMMON AREAS AND BATHROOMS. CARPET IN BEDROOMS ONLY. SPACIOUS KITCHEN WITH ALL MAJOR APPLIANCES. LARGE MASTER SUITE.

MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS ARE NONREFUNDABLE AND MUST BE TURNED IN WITH PROOF OF INCOME AND VALID ID TO BE LOOKED AT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS

(RLNE5906377)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5227 BRANCH POINT have any available units?
5227 BRANCH POINT has a unit available for $1,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Valdosta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Valdosta Rent Report.
Is 5227 BRANCH POINT currently offering any rent specials?
5227 BRANCH POINT is not currently offering any rent specials.
Is 5227 BRANCH POINT pet-friendly?
No, 5227 BRANCH POINT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Valdosta.
Does 5227 BRANCH POINT offer parking?
Yes, 5227 BRANCH POINT offers parking.
Does 5227 BRANCH POINT have units with washers and dryers?
No, 5227 BRANCH POINT does not offer units with in unit laundry.
Does 5227 BRANCH POINT have a pool?
No, 5227 BRANCH POINT does not have a pool.
Does 5227 BRANCH POINT have accessible units?
No, 5227 BRANCH POINT does not have accessible units.
Does 5227 BRANCH POINT have units with dishwashers?
No, 5227 BRANCH POINT does not have units with dishwashers.
Does 5227 BRANCH POINT have units with air conditioning?
No, 5227 BRANCH POINT does not have units with air conditioning.
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