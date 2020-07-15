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3959 NEWBURY DRIVE
Last updated July 15 2020 at 6:57 PM

3959 NEWBURY DRIVE

3959 Newbury Dr · (229) 259-9555
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Location

3959 Newbury Dr, Valdosta, GA 31605

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 3959 NEWBURY DRIVE · Avail. Aug 10

$1,500

4 Bed · 2 Bath · 1693 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
walk in closets
bathtub
carpet
Unit Amenities
bathtub
carpet
granite counters
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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**MOVE IN SPECIAL: $150 CREDIT AT TIME OF MOVE IN**

MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS WILL BE LOOKED AT AND ARE NONREFUNDABLE FIRST COME, FIRST SERVE BASIS.

(RLNE4760084)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3959 NEWBURY DRIVE have any available units?
3959 NEWBURY DRIVE has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Valdosta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Valdosta Rent Report.
What amenities does 3959 NEWBURY DRIVE have?
Some of 3959 NEWBURY DRIVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3959 NEWBURY DRIVE currently offering any rent specials?
3959 NEWBURY DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 3959 NEWBURY DRIVE pet-friendly?
No, 3959 NEWBURY DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Valdosta.
Does 3959 NEWBURY DRIVE offer parking?
Yes, 3959 NEWBURY DRIVE offers parking.
Does 3959 NEWBURY DRIVE have units with washers and dryers?
No, 3959 NEWBURY DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 3959 NEWBURY DRIVE have a pool?
No, 3959 NEWBURY DRIVE does not have a pool.
Does 3959 NEWBURY DRIVE have accessible units?
No, 3959 NEWBURY DRIVE does not have accessible units.
Does 3959 NEWBURY DRIVE have units with dishwashers?
No, 3959 NEWBURY DRIVE does not have units with dishwashers.
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