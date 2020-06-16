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Valdosta, GA
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1017 WILLIAMSBURG DR
Last updated June 15 2020 at 5:11 PM

1017 WILLIAMSBURG DR

1017 Williamsburg Drive · (229) 259-9555
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Location

1017 Williamsburg Drive, Valdosta, GA 31602

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 1017 WILLIAMSBURG DR · Avail. Jul 1

$1,650

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4 Bed · 2.5 Bath · 2452 sqft

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Amenities

hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
microwave
bathtub
range
Unit Amenities
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garbage disposal
hardwood floors
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oven
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refrigerator
Property Amenities
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MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS ARE NONREFUNDABLE AND MUST BE TURNED IN WITH PROOF OF INCOME AND VALID ID TO BE LOOKED AT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS

(RLNE3011587)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1017 WILLIAMSBURG DR have any available units?
1017 WILLIAMSBURG DR has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Valdosta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Valdosta Rent Report.
What amenities does 1017 WILLIAMSBURG DR have?
Some of 1017 WILLIAMSBURG DR's amenities include hardwood floors, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1017 WILLIAMSBURG DR currently offering any rent specials?
1017 WILLIAMSBURG DR isn't currently offering any rent specials.
Is 1017 WILLIAMSBURG DR pet-friendly?
No, 1017 WILLIAMSBURG DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Valdosta.
Does 1017 WILLIAMSBURG DR offer parking?
No, 1017 WILLIAMSBURG DR does not offer parking.
Does 1017 WILLIAMSBURG DR have units with washers and dryers?
No, 1017 WILLIAMSBURG DR does not offer units with in unit laundry.
Does 1017 WILLIAMSBURG DR have a pool?
No, 1017 WILLIAMSBURG DR does not have a pool.
Does 1017 WILLIAMSBURG DR have accessible units?
No, 1017 WILLIAMSBURG DR does not have accessible units.
Does 1017 WILLIAMSBURG DR have units with dishwashers?
Yes, 1017 WILLIAMSBURG DR has units with dishwashers.
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