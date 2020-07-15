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Lowndes County, GA
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5063 DIAMOND DR
Last updated April 4 2020 at 4:10 AM

5063 DIAMOND DR

5063 Diamond Drive · (229) 259-9555
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

5063 Diamond Drive, Lowndes County, GA 31636

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 5063 DIAMOND DR · Avail. now

$1,295

4 Bed · 2 Bath · 1752 sqft

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Amenities

w/d hookup
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
microwave
oven
range
walk in closets
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
5063 DIAMOND DR Available 05/01/20 BEAUTIFUL 4 BDRM 2 BATH HOME IN LAKE PARK - BEAUTIFUL 4 BEDROOM 2 BATH HOME IN WALKER RUN SUBDIVISION! LARGE OPEN CONCEPT LIVING ROOM WITH HARDWOOD FLOORS. LARGE EAT IN KITCHEN WITH STAINLESS STOVE/OVEN, DW, AND MICROWAVE. CUSTOM BUILT BAR IN KITCHEN AREA WITH ALL CUSTOM CABINETS. CARPETED BEDROOMS. LARGE MASTER BEDROOM WITH TRAY CEILINGS AND WALK IN CLOSET. MASTER BATH WITH HIS AND HER SINKS. WALK IN LAUNDRY ROOM WITH WASHER DRYER CONNECTIONS AND MOUNTED CABINETS FOR STORAGE. 2 CAR GARAGE. LARGE, FENCED IN YARD.

**MOVE IN SPECIAL: $200 CREDIT AT MOVE IN**

MUST MEET INCOME, BACKGROUND, CREDIT CHECK AND MUST HAVE RENT REFERENCE OR RENT BUREAU FOR AUTOMATIC APPROVAL, ALL APPLICATIONS ARE NONREFUNDABLE AND MUST BE TURNED IN WITH PROOF OF INCOME AND VALID ID TO BE LOOKED AT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS

(RLNE5161452)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5063 DIAMOND DR have any available units?
5063 DIAMOND DR has a unit available for $1,295 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5063 DIAMOND DR have?
Some of 5063 DIAMOND DR's amenities include w/d hookup, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5063 DIAMOND DR currently offering any rent specials?
5063 DIAMOND DR is not currently offering any rent specials.
Is 5063 DIAMOND DR pet-friendly?
No, 5063 DIAMOND DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lowndes County.
Does 5063 DIAMOND DR offer parking?
Yes, 5063 DIAMOND DR offers parking.
Does 5063 DIAMOND DR have units with washers and dryers?
No, 5063 DIAMOND DR does not offer units with in unit laundry.
Does 5063 DIAMOND DR have a pool?
No, 5063 DIAMOND DR does not have a pool.
Does 5063 DIAMOND DR have accessible units?
No, 5063 DIAMOND DR does not have accessible units.
Does 5063 DIAMOND DR have units with dishwashers?
Yes, 5063 DIAMOND DR has units with dishwashers.
Does 5063 DIAMOND DR have units with air conditioning?
No, 5063 DIAMOND DR does not have units with air conditioning.
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