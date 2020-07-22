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4115 South Laurel Grove Rd
Last updated April 11 2020 at 10:09 AM

4115 South Laurel Grove Rd

4115 South Laurel Grove Road · No Longer Available
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Location

4115 South Laurel Grove Road, Douglas County, GA 30135
Chapel Valley

Amenities

hardwood floors
recently renovated
walk in closets
gym
playground
pool table
Unit Amenities
carpet
fireplace
hardwood floors
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
gym
playground
pool table
hot tub
media room
4115 South Laurel Grove Rd Available 05/08/20 Click on pictures to see additional pictures. WOW!!!....GORGEOUS HOME / UPGRADES / FULL APT BELOW/ CHAPEL HILL SCHOOLS - WOW!!....GORGEOUS HOME/ UPGRADES/ FULL APARTMENT BELOW/ CHAPEL HILL SCHOOLS

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REQUIREMENTS:
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2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

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HERITAGE HOME RENTALS
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678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed

(RLNE3365325)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4115 South Laurel Grove Rd have any available units?
4115 South Laurel Grove Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglas County, GA.
What amenities does 4115 South Laurel Grove Rd have?
Some of 4115 South Laurel Grove Rd's amenities include hardwood floors, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4115 South Laurel Grove Rd currently offering any rent specials?
4115 South Laurel Grove Rd is not currently offering any rent specials.
Is 4115 South Laurel Grove Rd pet-friendly?
No, 4115 South Laurel Grove Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglas County.
Does 4115 South Laurel Grove Rd offer parking?
No, 4115 South Laurel Grove Rd does not offer parking.
Does 4115 South Laurel Grove Rd have units with washers and dryers?
No, 4115 South Laurel Grove Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 4115 South Laurel Grove Rd have a pool?
No, 4115 South Laurel Grove Rd does not have a pool.
Does 4115 South Laurel Grove Rd have accessible units?
No, 4115 South Laurel Grove Rd does not have accessible units.
Does 4115 South Laurel Grove Rd have units with dishwashers?
No, 4115 South Laurel Grove Rd does not have units with dishwashers.
Does 4115 South Laurel Grove Rd have units with air conditioning?
No, 4115 South Laurel Grove Rd does not have units with air conditioning.
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