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4115 South Laurel Grove Rd Available 05/08/20 Click on pictures to see additional pictures. WOW!!!....GORGEOUS HOME / UPGRADES / FULL APT BELOW/ CHAPEL HILL SCHOOLS - WOW!!....GORGEOUS HOME/ UPGRADES/ FULL APARTMENT BELOW/ CHAPEL HILL SCHOOLS
THIS HOME OFFERS 4 BEDROOMS AND 2.5 BATHS IN THE PRIMARY HOME AND OFFERS A...... COMPLETE APARTMENT BELOW w/ A BEDROOM , 2 EXTRA SPACIOUS ROOMS, A FULL BATH, KITCHEN AND AN OFFICE.
- ATTENTION TO DETAIL AND HOME IS IMMACULATE.
THIS HOME WAS RECENTLY PAINTED WITH CUSTOM COLORS......NEW PAINT.... INSIDE AND OUT AND NEW HARDWOODS AND NEW CARPET.
GORGEOUS GRAND 2 STORY FOYER WITH HARDWOOD FLOORS.
HOME FORMAL DINING ROOM AND EAT IN KITCHEN - LARGE ENOUGH FOR BREAKFAST TABLE.
GORGEOUS FORMAL LIVING ROOM WITH PROFESSIONAL CUSTOM TEXTURED PAINT.
LARGE OPEN 2 STORY LIVING ROOM WITH HARDWOOD FLOORS AND GORGEOUS FIREPLACE.......CUSTOM 2 STORY ARCHED WALL..BEAUTIFUL
AMAZING OPEN KITCHEN WITH ISLANDER AND TILE FLOORS.....SO MANY BEAUTIFUL CABINETS....LOTS OF CABINETS AND PLENTY OF COUNTERS TOO.
GORGEOUS WALL OF WINDOWS LEADING OUT TO SUPER PRIVATE FENCED YARD.....WOODEN GROUND SET AND TRAMPOLINE STAY.
AMAZING....MASTER ON THE MAIN FLOOR.....SUPER SPACIOUS WITH GORGEOUS TREY CEILINGS AND SUPER LARGE WALK IN CLOSET.
AWESOME SPA BATH WITH JACUZZI AND WALK IN SHOWER....SEPERATE VANITIES WITH MARBLE COUNTERS.
THERE ARE 2 ADDITIONAL BEDROOMS UPSTAIRS WITH AMPLE CLOSETS.
ONE OF THE ROOMS HAS A CUSTOM...BUILT IN BED WITH DRAWERS UNDERNEATH.
THE APARTMENT DOWN STAIRS IS AMAZING!!!!.....A FULL FINISHED APARTMENT.
THIS IS AN APARTMENT WITH A SPACIOUS BEDROOM, A LIVING ROOM, A KITCHEN, FULL BATH AND ADDITIONAL MEDIA ROOM AND BONUS ROOM.
THE TWO ADDITIONAL LARGE ROOMS DOWNSTAIRS ARE MUCH LARGER THAN BEDROOMS.....AND A SMALLER ROOM/ OFFICE.
THE LARGER ROOMS WOULD BE GREAT FOR ENTERTAINING....BOTH ROOMS ....LARGE ENOUGH FOR A POOL TABLE AND SITTING AREA.
THERE IS ALSO A SMALLER ROOM THAT WOULD BE GREAT AS AN OFFICE OR EXERCISE ROOM.
THIS HOME IS GORGEOUS.....SO MUCH HOUSE.....SO MANY UPGRADES....ALL THROUGHOUT.
THIS HOME ALSO OFFERS SUPER PRIVATE....FENCED BACK YARD WITH......WOODEN PLAYGROUND AND TRAMPOLINE.
COME ENJOY LIVING IN POPULAR CHAPEL VALLEY SUBDIVISION.......ABOUT 1 MILE FORM CHAPEL HILL HIGH SCHOOL.
POPULAR SCHOOLS TOO....
HOLLY SPRINGS ELEMENTARY
CHAPEL HILL MIDDLE
CHAPEL HILL HIGH
HURRY....WILL NOT LAST LONG!!!!!
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WONDERFUL HOME AND IT WILL LEASE FAST. ( PROBABLY TO THE FIRST FOLKS THAT SEES IT.
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REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
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APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
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678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE3365325)