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4099 Whistler Drive
Last updated July 15 2020 at 7:05 PM

4099 Whistler Drive

4099 Whistler Drive · (678) 540-8650
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

4099 Whistler Drive, Douglas County, GA 30135

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 4099 Whistler Drive · Avail. Aug 10

$1,400

4 Bed · 3 Bath · 2630 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
walk in closets
hot tub
Unit Amenities
bathtub
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
hot tub
4099 Whistler Drive Available 08/10/20 GORGEOUS HOME / UPGRADES GALLORE / FINISHED BASEMENT / 2 LIVING ROOMS / GORGOEUS BACK YARD - COME SEE THIS AMAZING HOME WITH ALL THE UPGRADES AND A FINISHED BASEMENT AND 2 CAR GARAGE. GREAT HOME IN SMALL SUBDIVISION AND ON A CUL DE SAC.

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HOME IS AVAILABLE IN AUGUST.

IF YOU WOULD LIKE MORE INFORMATION ON THIS HOME OR ONE OUOR OTHER HOMES, PLEASE CALL FOR AN EASY APPOINTMENT......PLEASE CONTACT OUR OFFICE AT 678-540-8650 OR.................CATHY AT 404- 452-7713

HURRY! THIS IS A GREAT HOME AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. No Dispoossessory
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable

TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.

APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE5849299)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4099 Whistler Drive have any available units?
4099 Whistler Drive has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4099 Whistler Drive have?
Some of 4099 Whistler Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4099 Whistler Drive currently offering any rent specials?
4099 Whistler Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4099 Whistler Drive pet-friendly?
No, 4099 Whistler Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglas County.
Does 4099 Whistler Drive offer parking?
Yes, 4099 Whistler Drive offers parking.
Does 4099 Whistler Drive have units with washers and dryers?
No, 4099 Whistler Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4099 Whistler Drive have a pool?
No, 4099 Whistler Drive does not have a pool.
Does 4099 Whistler Drive have accessible units?
No, 4099 Whistler Drive does not have accessible units.
Does 4099 Whistler Drive have units with dishwashers?
No, 4099 Whistler Drive does not have units with dishwashers.
Does 4099 Whistler Drive have units with air conditioning?
No, 4099 Whistler Drive does not have units with air conditioning.
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