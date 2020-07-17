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4099 Whistler Drive Available 08/10/20 GORGEOUS HOME / UPGRADES GALLORE / FINISHED BASEMENT / 2 LIVING ROOMS / GORGOEUS BACK YARD - COME SEE THIS AMAZING HOME WITH ALL THE UPGRADES AND A FINISHED BASEMENT AND 2 CAR GARAGE. GREAT HOME IN SMALL SUBDIVISION AND ON A CUL DE SAC.
HOME IS OCCUPIED SO....PLEASE DO NOT DRIVE INTO DRIVEWAY, WALK AROUND THE PROPERTY OR KNOCK ON DOOR. PLEASE CALL OUR OFFICE FOR AN EASY APPOINTMENT.
HOME OFFERS SUPER LARGE LIVINGROOM WITH BEAUTFUL SUPER HIGH CIELINGS, LARGE PICTURE WINDOW OFFERING NAURUAL LIGHT AND A GORGEOUS BRICK FIREPLACE.
AMAZING GOURMET KITCHEN WITH HARDWOOD FLOORS, OPEN BAR, PLENTY OF CABINETS AND COUNTERS.
THERE IS ALSO ROOM FOR A SMALL BREAKFAST TABLE AND BEAUTIFUL FRENCH DOORS LEADING TO HUGE PATIO OVERLOOKING SUPER SPACIOUS PRIVATE BACK YARD.
HOME OFFERS SPACIOUS FORMAL DININGROOM WITH ELEGANT TRIM PACKAGE, HARDWOOD FLOORS AND LARGE PICTURE WINDOW.
THE MASTER BEDROOM IS SPACIOUS WITH VAULTED CEILINGS, LARGE PICTURE WINDOW AND HIS AND HER..... WALK IN CLOSETS. MASTER SPA BATH OFFERS CUSTOM TILE FLOOR, LARGE GARDEN SOAKING TUB, STEP IN SHOWER AND DOUBLE VANITIES INCLUDING AREA FOR SITTING FOR THE LADY OF THE HOUSE TO PAMPER HERSELF.
THE OTHER BEDROOMS ARE LOCATED ON THE OTHER SIDE OF THE HOME WHICH IS GREAT FOR PRIVACY.
THESE ROOMS ARE SPACIOUS WITH LARGE CLOSETS TOO.
BEAUTIFUL GUEST BATHROOM WITH CUSTOM TILE, SINGLE VANITY AND TUB/ SHOWER IS LOCATED NEAR SECONDARY BEDROOMS.
THERE IS AN ADDITIONAL.....FINISHED BASEMENT WITH SPACIOUS LIVING ROOM WITH OPEN BAR AREA.
( YES!....THAT'S RIGHT....YOU HAVE 2 SEPERATE LIVING ROOMS).
HOME ALSO HAS SPACIOUS BEDROOM WITH LARGE CLOSET AND FULL SIZE BATH ROOM DOWNSTAIRS.
THIS AREA IS GREAT FOR ENTERTAINING OR CAN BE USED AS PRIVATE AREA FOR A RELATIVE OR GUEST.
GOOD NEWS! COME ENJOY READING THE PAPER OR SIPPING ON TEA ON A SECOND HUGE PATIO DOWNSTAIRS - SO AWESOME TO ENJOY PEACE AND QUIET AND NATURE AT IT'S FINEST.
HOME IS IN THE POPULAR AREA.....CLOSE TO EVERYTHING. EASY COMMUTE TO ATLANTA, THE NORTHSIDE AND THE AIRPORT
HOME IS AVAILABLE IN AUGUST.
IF YOU WOULD LIKE MORE INFORMATION ON THIS HOME OR ONE OUOR OTHER HOMES, PLEASE CALL FOR AN EASY APPOINTMENT......PLEASE CONTACT OUR OFFICE AT 678-540-8650 OR.................CATHY AT 404- 452-7713
HURRY! THIS IS A GREAT HOME AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. No Dispoossessory
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable
TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com
No Pets Allowed
(RLNE5849299)