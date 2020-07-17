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Lodi, CA
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110 S. Crescent Ave.
Last updated July 17 2020 at 10:53 AM

110 S. Crescent Ave.

110 South Crescent Avenue · No Longer Available
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Location

110 South Crescent Avenue, Lodi, CA 95240
Downtown Lodi

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
110 S. Crescent Ave., Lodi, CA 95240 - IN ACCORDANCE WITH GOVERNOR NEWSOM’S MANDATE WE WILL NO LONGER BE SHOWING PROPERTIES IN PERSON. WE HAVE PICTURES AND A WALK THRU VIDEO POSTED ON OUR WEBSITE GREENFIELDPM.COM TO GIVE YOU A VIRTUAL FEEL FOR THE PROPERTY. IF YOU ARE INTERESTED YOU CAN FILL OUT APPLICATIONS ONLINE JUST FOLLOW DIRECTIONS TO COMPLETE YOUR APPLICATION. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS YOU CAN FILL OUT A CONTACT US CARD AND WE WILL GET BACK TO YOU VIA EMAIL OR TEXT AS SOON AS WE CAN. THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING & PATIENCE. GREENFIELD PROPERTY MANAGEMENT

No Pets Allowed

(RLNE5905483)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 110 S. Crescent Ave. have any available units?
110 S. Crescent Ave. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lodi, CA.
What amenities does 110 S. Crescent Ave. have?
Some of 110 S. Crescent Ave.'s amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 110 S. Crescent Ave. currently offering any rent specials?
110 S. Crescent Ave. is not currently offering any rent specials.
Is 110 S. Crescent Ave. pet-friendly?
No, 110 S. Crescent Ave. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lodi.
Does 110 S. Crescent Ave. offer parking?
Yes, 110 S. Crescent Ave. offers parking.
Does 110 S. Crescent Ave. have units with washers and dryers?
Yes, 110 S. Crescent Ave. offers units with in unit laundry.
Does 110 S. Crescent Ave. have a pool?
No, 110 S. Crescent Ave. does not have a pool.
Does 110 S. Crescent Ave. have accessible units?
No, 110 S. Crescent Ave. does not have accessible units.
Does 110 S. Crescent Ave. have units with dishwashers?
No, 110 S. Crescent Ave. does not have units with dishwashers.
Does 110 S. Crescent Ave. have units with air conditioning?
Yes, 110 S. Crescent Ave. has units with air conditioning.
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