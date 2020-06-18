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Sedona, AZ
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1409 Vista Montana
Last updated June 18 2020 at 10:10 AM

1409 Vista Montana

1409 Vista Montana Road · No Longer Available
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Location

1409 Vista Montana Road, Sedona, AZ 86336

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
fireplace
furnished
in unit laundry
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
internet access
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THERE IS ALSO WASHER & DRYER AND TWO CAR GARAGE. WATER AND TRASH IS INCLUDED. TENANT PAYS ELECTRIC, GAS AND OPTIONAL INTERNET/TV. 6 MONTH LEASE ONLY. SORRY, NO PETS. PLEASE CALL TO SCHEDULE AN AGENT SHOWING.

No Pets Allowed

(RLNE5823405)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1409 Vista Montana have any available units?
1409 Vista Montana doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sedona, AZ.
What amenities does 1409 Vista Montana have?
Some of 1409 Vista Montana's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1409 Vista Montana currently offering any rent specials?
1409 Vista Montana isn't currently offering any rent specials.
Is 1409 Vista Montana pet-friendly?
No, 1409 Vista Montana is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sedona.
Does 1409 Vista Montana offer parking?
Yes, 1409 Vista Montana does offer parking.
Does 1409 Vista Montana have units with washers and dryers?
Yes, 1409 Vista Montana offers units with in unit laundry.
Does 1409 Vista Montana have a pool?
Yes, 1409 Vista Montana has a pool.
Does 1409 Vista Montana have accessible units?
No, 1409 Vista Montana does not have accessible units.
Does 1409 Vista Montana have units with dishwashers?
No, 1409 Vista Montana does not have units with dishwashers.
Does 1409 Vista Montana have units with air conditioning?
No, 1409 Vista Montana does not have units with air conditioning.
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